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25.09.2022  09:52   Рита Парфенова

У Харківській області сімох людей поранено під час ворожих обстрілів

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі госпіталізовано з пораненнями 7 людей.

скорая помощь

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 25 вересня, передає РЕДПОСТ.

Також Синєгубов додав, що у Харківському районі на міні підірвався та отримав поранення 49-річний чоловік.  

Мінна небезпека в області залишається високою. Триває процес розмінування. Піротехніки ДСНС протягом доби обстежили майже 26 га території області та знешкодили 748 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли мирного населення Куп'янського, Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Красноградського районів Харківщини.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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