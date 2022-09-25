Від обстрілів окупантів постраждали освітній заклад та агропідприємство на Харківщині

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли мирного населення Куп'янського, Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Красноградського районів Харківщини.
Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 25 вересня, передає РЕДПОСТ.
У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу був пошкоджений та зайнявся заклад освіти.
В Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура агропромислового підприємства.
У Красноградському районі місцеві чули вибух за межами населених пунктів. Без постраждалих та руйнацій, спрацювали наші повітряні оборонці, додав голова ХОВА.
Нагадаємо, в Харкові та області за добу з 24 по 25 вересня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
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