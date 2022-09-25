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25.09.2022  09:35   Рита Парфенова

Від обстрілів окупантів постраждали освітній заклад та агропідприємство на Харківщині

Протягом минулої доби російські окупанти продовжували обстріли мирного населення Куп'янського, Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Красноградського районів Харківщини.


Фото з відкритих джерел

Про це голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив в оперативній інформації на ранок 25 вересня, передає РЕДПОСТ.

У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу був пошкоджений та зайнявся заклад освіти.

В Чугуївському районі пошкоджена інфраструктура агропромислового підприємства.

У Красноградському районі місцеві чули вибух за межами населених пунктів. Без постраждалих та руйнацій, спрацювали наші повітряні оборонці, додав голова ХОВА.

Нагадаємо, в Харкові та області за добу з 24 по 25 вересня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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