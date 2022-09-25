Харків на ранок 25 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 24 по 25 вересня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 вересня.
Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському (промислове підприємство) та Куп‘янському (навчальний заклад) районах області.
Загалом за добу з 24 по 25 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 63 залучення, обстежено та очищено територію загальною площею 25,96 га, вилучено та знешкоджено 748 вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у м. Балаклія та м. Ізюм.
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