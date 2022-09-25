25.09.2022 08:22 Рита Парфенова

Харків на ранок 25 вересня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харкові та області за добу з 24 по 25 вересня сталося дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 25 вересня.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському (промислове підприємство) та Куп‘янському (навчальний заклад) районах області.



Загалом за добу з 24 по 25 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, з яких 2 пов’язаних з веденням бойових дій;

1 – на аварійно-рятувальні роботи;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальним службам,

3 – інші виїзди.

Щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях зведеним загоном ДСНС:

Протягом доби рятувальники зведеного загону у м. Балаклія продовжували роботи на зруйнованій будівлі каналізаційної насосної станції. Забезпечено енергоживленням 6 багатоповерхівок (понад 300 абонентів) за допомогою електростанції 600 кВт.

У м. Ізюм проведені роботи з розбору завалів на території ЗОШ №4, а також другого поверху та частково першого, двоповерхової загальноосвітньої школи №12.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби здійснено 63 залучення, обстежено та очищено територію загальною площею 25,96 га, вилучено та знешкоджено 748 вибухонебезпечних предметів. Основні зусилля піротехнічних підрозділів направлені на об’єктах критичної інфраструктури, розмінування водо-, газо-, тепло-, електро- мереж з метою їх відновлення у м. Балаклія та м. Ізюм.

Нагадаємо, ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та помешкання мирного населення.