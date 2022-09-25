25.09.2022 08:53 Рита Парфенова

Ворог обстрілював деокуповані селища Харківської області (відео)

Ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та помешкання мирного населення.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Дворічне, Куп’янськ та Кучерівка - противник продовжує обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії.

За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське.



Авіація Сил оборони завдала 26 ударів - підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.



Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них “Ураган”, та 2 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються.

Нагадаємо, противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Олександрівка, Колодязне та Дворічна.