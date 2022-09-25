Ворог обстрілював деокуповані селища Харківської області (відео)

Ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру та помешкання мирного населення.
За добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка та Первомайське.
Авіація Сил оборони завдала 26 ударів - підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів.
Ракетні війська і артилерія уразили, зокрема, 5 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 системи ракетних військ і артилерії, серед них “Ураган”, та 2 склади з боєприпасами. Втрати уточнюються.
Нагадаємо, противник здійснив обстріли в районах населених пунктів Івашки, Стрілеча, Олександрівка, Колодязне та Дворічна.
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