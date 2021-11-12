Школьников и студентов хотят вернуть за парты

Вернуться к очному обучению в учебных заведениях всех ступеней призвал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Об этом член правительства заявил во время ток-шоу «Право на власть», транслировавшегося 11 ноября в эфире телеканала 1+1, сообщает РЕДПОСТ.
Аргументы Дениса Шмыгаля таковы: поскольку после отстранения от работы невакцинированных педагогов педсоставы школ и вузов в стопроцентном составе привиты против коронавирусной болезни, то и школьников, и студентов можно перевести на очную форму обучения.
«Правительство настаивает на том, что образование во всех учебных заведениях должно быть очным. С понедельника невакцинированные учителя и преподаватели отстранены, поэтому это позволяет считать, что 100% коллективов имеют вакцинацию», – сказал Шмыгаль.
По словам премьер-министра, таких же рекомендаций придерживаются и во Всемирной организации здравоохранения.
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Также Шмыгаль подытожил, что для возвращения школьников и студентов к очной форме обучения правительство будет сотрудничать с главами местного самоуправления.
Напомним, харьковские школьники вышли на обучение после удлиненных осенних каникул 8 сентября. Начальник Департамента образования Ольга Деменко отметила: «Трёхнедельные каникулы позитивно повлияли на заболеваемость среди школьников, потому что количество заболевших и учеников, и работников образования уменьшилась почти в два раза». Вузам было рекомендовано перейти на онлайн-обучение до 15 ноября, а какую форму обучения – очную, онлайн или смешанную – выбрать, вузы Харькова определяли самостоятельно.
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В некоторых вопросах пришло время поставить точку. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из возможных, однако вполне приемлемым.
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