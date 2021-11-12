Актуальная информация о состоянии здоровья детей, которых сбил внедорожник на проспекте Науки

В больнице скорой и неотложной помощи им. Мещанинова сообщили, в каком состоянии находятся дети, попавшие под колеса внедорожника на проспекте Науки.
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В некоторых вопросах пришло время поставить точку. Возможно, принятое решение окажется не самым лучшим из возможных, однако вполне приемлемым.
Облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Сегодня Православная Церковь чтит память иконы Пресвятой Богородицы «Озерянской» – главной святыни и покровительницы Харькова и всей Слобожанщины.
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