12.11.2021 11:40 Евгений Клочко

Актуальная информация о состоянии здоровья детей, которых сбил внедорожник на проспекте Науки

В больнице скорой и неотложной помощи им. Мещанинова сообщили, в каком состоянии находятся дети, попавшие под колеса внедорожника на проспекте Науки.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заместителя главного врача медучреждения Андрея Соцкого, состояние обоих детей остается средней тяжести, они продолжают находиться в больнице скорой и неотложной помощи на дополнительном обследовании под присмором врачей.

11 ноября РЕДПОСТ сообщал, что состояние пострадавших детей средней тяжести, стабильное. У обоих зафиксировано сотрясение мозга и ушибы мягкий тканей. Девочке зашили рану головы.

Напомним, 11 ноября на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил двух подростков . В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.