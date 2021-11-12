12.11.2021 11:50 Евгений Клочко

В Харькове задержана группа гастролеров, которые ограбили тяжело больную женщину

Преступники связали больную женщину и, угрожая ей физическим насилием, забрали 30 000 злотых и 500 долларов США, которые она собирала на лечение.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

5 октября 2021 года в частный дом потерпевшей по улице Бассейной проникли трое неизвестных в балаклавах.

Они связали хозяйку и, угрожая насилием, заставили отдать ценные вещи. Женщина тяжело болела и собирала деньги на лечение.

Переживая за свою жизнь, она указала место, где хранила деньги и драгоценности.

Злоумышленники завладели средствами в сумме 30 000 злотых, 500 долларов США и ювелирными изделиями, после чего скрылись с места преступления в неизвестном направлении.

Более месяца понадобилось сотрудникам уголовного розыска на установление лиц, причастных к преступлению.

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10 ноября правоохранители при поддержке бойцов спецназа задержали двух 38-летних жителей Запорожья. Оба злоумышленника уже отбывали ранее наказание за совершение краж, разбоев, грабежей и незаконное завладение транспортным средством.

Во время проведения санкционированных обысков по местам проживания фигурантов сотрудники полиции изъяли золотые украшения, мобильные терминалы, ноутбук, денежные средства в сумме 70 злотых, 50 тысяч долларов США и более 15 тысяч гривен, а также мужские кроссовки, в которых один из подозреваемых находился во время разбойного нападения.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины.

Киевский районный суд направил обоих злоумышленников под стражу на 60 суток без права внесения залога. В соответствии с санкцией статьи им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

На данный момент правоохранители устанавливают местонахождение третьего участника разбойного нападения.

Напомним, трем сотрудникам патрульной службы Нацполиции в Харьковской области, которые напали на двух граждан и ограбили их, сообщили о подозрении.