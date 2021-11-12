12.11.2021 12:10 Виталий Хиневич

ДТП на проспекте Науки в Харькове: стало известно, кто был за рулем авто

Внедорожник числится на балансе одного из предприятий Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Newsroom».

Отмечается, что автомобиль марки Toyota Land Cruiser, который 11 ноября допустил столкновение с пешеходами на проспекте Науки, числится на балансе предприятия «Агрофірма Колонтаїв».

Бенефициаром данной фирмы является жена чиновника – Ольга Репина.

Территориально предприятие расположено в селе Колонтаев Краснокутского района, который ранее возглавлял Юрий Раина.

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Дирекция агропредприятия подтвердила, что автомобиль данной марки числится на предприятии, однако цвет и государственный номер вспомнить там не смогли. Добавив, что авто сейчас ездит в Харькове.

Юрий Раина данную связь отрицает, аргументируя тем, что он машину марки Toyota Land Cruiser не имеет.

Издание также сообщает, что на основании информации собственных источников, в момент ДТП в салоне транспортного средства находился сын главы Харьковской районной государственной администрации Иван Раина, а управлял им Лысенко Д. 1987 года рождения.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 11 ноября на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.