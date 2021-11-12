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12.11.2021  12:10   Виталий Хиневич

ДТП на проспекте Науки в Харькове: стало известно, кто был за рулем авто

Внедорожник числится на балансе одного из предприятий Харьковской области.

ДТП на проспекте Науки в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Newsroom».
 
Отмечается, что автомобиль марки Toyota Land Cruiser, который 11 ноября допустил столкновение с пешеходами на проспекте Науки, числится на балансе предприятия «Агрофірма Колонтаїв».
 
Бенефициаром данной фирмы является жена чиновника – Ольга Репина.
 
Территориально предприятие расположено в селе Колонтаев Краснокутского района, который ранее возглавлял Юрий Раина. 
 
 
Дирекция агропредприятия подтвердила, что автомобиль данной марки числится на предприятии, однако цвет и государственный номер вспомнить там не смогли. Добавив, что авто сейчас ездит в Харькове. 
 
Юрий Раина данную связь отрицает, аргументируя тем, что он машину марки Toyota Land Cruiser не имеет. 
 
Издание также сообщает, что на основании информации собственных источников, в момент ДТП в салоне транспортного средства находился сын главы Харьковской районной государственной администрации Иван Раина, а управлял им Лысенко Д. 1987 года рождения.
 
Напомним, дорожно-транспортное происшествие случилось 11 ноября на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.
 
Источник:   Newsroom
 Тэги:  дтп, происшествие, харьков
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