Харьковчанам оставили открытым въезд во Францию: подробности

Франция сохранила разрешение на въезд туристам из Украины с сертфикатами о вакцинации.
С 11 ноября Франция внесла Украину в перечень стран так называемой «красной» зоны по оценка уровня заболеваемости COVID-19 и теперь въезд граждан Украины регламентируется иммиграционными правилами для этой зоны, сообщает РЕДПОСТ.
Комментируя эти правила, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter, что границы останутся открытыми для украинцев, прошедших полный курс вакцинации.
Так, согласно иммиграционным правилам Франции, нет ограничений во въезде украинцам, сделавшим прививку одной из вакцин, разрешенных к использованию на территории Франции. При этом вакцинация вакциной Janssen должна быть сделана за 28 дней до въезда, в полная (две дозы) вакцинация Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield – через 7 дней после введения второй дозы. Во время въезда нужно предъявить на границе сертификат о вакцинации (принимается сгенерированный в Дії – как электронный, так и распечатанный) и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими Covid-19. Несовершеннолетние дети могут въезжать вместе с вакцинированными родителями вне зависимости, вакцинированы они или нет.
Невакцинированные украинцы могут въехать во Францию только при наличии документа, подтверждающего «насущную необходимость», и отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов до въезда, или теста на антиген, сделанного ранее чем за 48 часов до въезда. В аэропорту Франции они должны сделать еще один тест на антиген и отправиться на 10-дневную самоизоляцию. Такие правила касаются как к взрослых, так и к детяй старше 12 лет.
Отметим, что Франция стала одиннадцатым членом Евросоюза, куда украинцам с сертификатами о вакцинации разрешен свободный въезд. Также открытыми свои границы оставили Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Кипр, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что на портале Министерства иностранных дел Украины размещена интерактивная карта мира, на которой размещена актуальная информация о визах, разрешениях и ограничениях для въезда украинцев в страну назначения в условиях пандемии COVID-19.
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