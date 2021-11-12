12.11.2021 12:40 Наталья Иванова

Как себя чувствуют дети, пострадавшие в ДТП на проспекте Науки, рассказали в мэрии

Угрозы жизни детей сейчас нет, но они сильно напуганы.

Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщила на брифинге 11 ноября, что двое 13-летних подростков после наезда на них автомобиля остались живы и сразу же были доставлены в больницу скорой и неотложной помощи, где и сейчас находятся под наблюдением медиков, пишет РЕДПОСТ.



«В больнице находится девочка Дарья 2008 г/р. У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб затылочной части головы. Её состояние удовлетворительное. У мальчика Александра 2008 года рождения тоже закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и ушибы тела. Его состояние средней тяжести», – уверила вице-мэр.



По словам Светланы Горбуновой-Рубан, дети просто «родились в рубашке», что остались живы, сейчас их жизни ничего не угрожает, они, правда очень перепуганы. Ближайшее время подростки будут находиться на лечении под наблюдением специалистов.

Напомним, 11 ноября на проспекте Науки в районе перекрестка с улицей Тобольской автомобиль, проезжая на "красный" сигнал светофора, на пешеходном переходе сбил двух подростков . В результате аварии получили травмы 13-летние мальчик и девочка.