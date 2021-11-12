Как себя чувствуют дети, пострадавшие в ДТП на проспекте Науки, рассказали в мэрии

Угрозы жизни детей сейчас нет, но они сильно напуганы.
Вице-мэр Харькова Светлана Горбунова-Рубан сообщила на брифинге 11 ноября, что двое 13-летних подростков после наезда на них автомобиля остались живы и сразу же были доставлены в больницу скорой и неотложной помощи, где и сейчас находятся под наблюдением медиков, пишет РЕДПОСТ.
«В больнице находится девочка Дарья 2008 г/р. У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб затылочной части головы. Её состояние удовлетворительное. У мальчика Александра 2008 года рождения тоже закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибы грудной клетки и ушибы тела. Его состояние средней тяжести», – уверила вице-мэр.
По словам Светланы Горбуновой-Рубан, дети просто «родились в рубашке», что остались живы, сейчас их жизни ничего не угрожает, они, правда очень перепуганы. Ближайшее время подростки будут находиться на лечении под наблюдением специалистов.
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