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12.11.2021  12:55   Виталий Хиневич

В Харькове среди вакцинированных проведут денежный розыгрыш

Организаторы центра вакцинации обещают разыграть денежные призы.

Вакцинация Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «KHARKIV Today».
 
С 13 по 14 ноября будет работать центр вакцинации от коронавирусной инфекции в центральном корпусе Харьковского национального университета имени Каразина по адресу площадь Свободы, 4. Получить дозу препарата возможно с 9:00 до 19:00.
 
В медицинском пункте будут работать 8 мобильных бригад из различных больниц. Кроме этого, 2 будут дежурить на случай большого наплыва людей. 
 
 
Желающим привиться необходимо будет иметь при себе декларацию с семейным врачом и паспорт. 
 
Инициаторы пункта вакцинации намерены разыграть среди вакцинированных лиц призы. 
 
Розыгрыш состоится 14 ноября в 20:00, пять победителей получат по 5 тысяч гривен.
 
Напомним, 11 октября на заседании Кабинета Министров Украины были принято решение внести изменения в постановление №1236, касающееся правила пассажирских перевозок во время карантина.
 
Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  вакцинация, коронавирус, харьков
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