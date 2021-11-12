12.11.2021 12:55 Виталий Хиневич

В Харькове среди вакцинированных проведут денежный розыгрыш

Организаторы центра вакцинации обещают разыграть денежные призы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «KHARKIV Today».

С 13 по 14 ноября будет работать центр вакцинации от коронавирусной инфекции в центральном корпусе Харьковского национального университета имени Каразина по адресу площадь Свободы, 4. Получить дозу препарата возможно с 9:00 до 19:00.

В медицинском пункте будут работать 8 мобильных бригад из различных больниц. Кроме этого, 2 будут дежурить на случай большого наплыва людей.

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Желающим привиться необходимо будет иметь при себе декларацию с семейным врачом и паспорт.

Инициаторы пункта вакцинации намерены разыграть среди вакцинированных лиц призы.

Розыгрыш состоится 14 ноября в 20:00, пять победителей получат по 5 тысяч гривен.

Напомним, 11 октября на заседании Кабинета Министров Украины были принято решение внести изменения в постановление №1236, касающееся правила пассажирских перевозок во время карантина.