Кабмин утвердил новые правила перевозок во время карантина: подробности

Как сообщает РЕДПОСТ
, «Новые правила для перевозки пассажиров – вынужденный шаг для сдерживания коронавирусной болезни», - подчеркнул министр охраны здоровья Виктор Ляшко.
Он акцентирует внимание украинцев, что данные ограничения вступают в силу именно ради безопасности жизни и здоровья их самих. Решение будет касаться исключительно межобластных перевозок.
В рамках постановления с конца октября этого года сотрудникам самолетов, поездов, автобусов и т.д., а также их пассажирам понадобятся следующие документы:
-
Сертификат вакцинации. Желтый уровень - 1 доза, в иных случаях 2 дозы;
-
ПЦР или подтверждение в Дія выздоровления от COVID-19;
-
ПЦР\экспресс-тест на определение антител SARS-CoV-2, действующий 72 часа.
В таких условиях будут путешествовать украинцы с 21 октября в случае введения любой зоны, кроме, конечно же, зеленой. При себе нужно иметь лишь 1 вариант из списка, а не все три. Однако хотя бы 1 из 3 должен быть и у сотрудников и у клиентов.
ВАЖНО: правила не касаются транспорта в границах города или одной области.
Необходимость проверять документы ложится на плечи перевозчика, как и ответственность за отсутствие проверки.