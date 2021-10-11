Кабмин утвердил новые правила перевозок во время карантина: подробности

11.10.2021 18:15 Валерия Кононова

11 октября на заседании Кабинета Министров Украины были принято решение внести изменения в постановление №1236, касающееся правила пассажирских перевозок во время карантина.

Он акцентирует внимание украинцев, что данные ограничения вступают в силу именно ради безопасности жизни и здоровья их самих. Решение будет касаться исключительно межобластных перевозок.

В рамках постановления с конца октября этого года сотрудникам самолетов, поездов, автобусов и т.д., а также их пассажирам понадобятся следующие документы:

Сертификат вакцинации. Желтый уровень - 1 доза, в иных случаях 2 дозы; ПЦР или подтверждение в Дія выздоровления от COVID-19; ПЦР\экспресс-тест на определение антител SARS-CoV-2, действующий 72 часа.

В таких условиях будут путешествовать украинцы с 21 октября в случае введения любой зоны, кроме, конечно же, зеленой. При себе нужно иметь лишь 1 вариант из списка, а не все три. Однако хотя бы 1 из 3 должен быть и у сотрудников и у клиентов.

ВАЖНО: правила не касаются транспорта в границах города или одной области.

Необходимость проверять документы ложится на плечи перевозчика, как и ответственность за отсутствие проверки.