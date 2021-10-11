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11.10.2021  18:15   Валерия Кононова

Кабмин утвердил новые правила перевозок во время карантина: подробности

11 октября на заседании Кабинета Министров Украины были принято решение внести изменения в постановление №1236, касающееся правила пассажирских перевозок во время карантина.

Правила перевозок во время карантина
 
Как сообщает РЕДПОСТ, «Новые правила для перевозки пассажиров – вынужденный шаг для сдерживания коронавирусной болезни», - подчеркнул министр охраны здоровья Виктор Ляшко.
 
 
Он акцентирует внимание украинцев, что данные ограничения вступают в силу именно ради безопасности жизни и здоровья их самих. Решение будет касаться исключительно межобластных  перевозок.
 
В рамках постановления с конца октября этого года сотрудникам самолетов, поездов, автобусов и т.д., а также их пассажирам понадобятся следующие документы:
 
  1. Сертификат вакцинации. Желтый уровень - 1 доза, в иных случаях 2 дозы;
  2. ПЦР или подтверждение в Дія выздоровления от COVID-19;
  3. ПЦР\экспресс-тест на определение антител SARS-CoV-2, действующий 72 часа.
 
В таких условиях будут путешествовать украинцы с 21 октября в случае введения любой зоны, кроме, конечно же, зеленой. При себе нужно иметь лишь 1 вариант из списка, а не все три. Однако хотя бы 1 из 3 должен быть и у сотрудников и у клиентов.
 
 
ВАЖНО: правила не касаются транспорта в границах города или одной области.
 
Необходимость проверять документы ложится на плечи перевозчика, как и ответственность за отсутствие проверки.
 
Напомним, с начала года полиция открыла 350 уголовных производств по фактам подделки COVID-документации.
 

 

Источник:   МОЗ
 Тэги:  карантин, коронавирус, кабмин, виктор ляшко
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