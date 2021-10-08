08.10.2021 17:25 Виталий Хиневич

Вакцинация в отделениях «Укрпочты»: на Харьковщине открылись новые пункты иммунизации

В почтовых отделениях начали выполнять вакцинацию граждан.

Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ в ходе брифинга заместителя председателя Харьковской областной государственной администрации Михаила Черняка.

Отмечается, что пункты вакцинации отрылись в основном в сельских отделениях связи. На данный момент открылось около 70 пунктов. В них работает медицинский персонал, который помогает людям пройти вакцинацию.

Кроме этого, в почтовые отделения обращаются пожилые люди, которые находятся в группе риска. Получая пенсии, у них будет возможность удобным способом получить дозу препарата.

По состоянию на 14:00 в отделениях «Укрпочты» процедуру вакцинации уже прошли около сотни человек.

По одному прививочному пункту открыли в почтовых отделениях Балаклеи, Двуречной, Донца, Змиева, Лозовой, Новопокровки, Первомайского, Савинцев.

Сразу 7 пунктов заработало в Волчанской общине: c.Охримовка, c.Бугаевка, c.Рубежное, c.Ивановка, c.Варваровка, c.Волчанськие Хутора и пгт. Вильча.

9 почтовых отделений задействованы в вакцинации в Зачепиловской общине: c.Орчик, c.Олександровка, c.Залинейное, c.Лебяжье, c.Николаевка, c.Рунивщина, c.Бердянка, c.Чернещина и пгт. Зачепиловка.

В Золочевский общине прививки делают на почте c. Довжик и с. Александровка.

10 пунктов вакцинации в отделениях «Укрпочты» имеет Кегичевская общество: c.Андреевка, c.Красное, c.Бесарабовка, c.Нова Парафиевка, c.Шляховое, c.Власовка, c.Парасковия, c.Лозова, пгт. Слобожанський и пгт. Кегичевка.

В Краснограде заработали 2 пункта вакцинации в отделениях почты и девяти селах общины: c.Кумы, c.Тишенковка, c.Зоряное, c.Ивановское, c.Берестовенька, c.Хрестище, c.Пищанка, c.Миколо-Камышеватая, c.Пищанка.

В Краснокутский общине делают прививки в отделении связи в c.Козеевка.

Наталинская община имеет 7 таких пунктов вакцинации: c.Ясная Поляна, c.Сосновка, c.Мартыновка, c.Добренька, c.Кобзевка, c.Петривка, c.Наталине.

Больше всего в области «почтовых» пунктов вакцинации открыли в Сахновщинской общине - в одном отделении пгт Сахновщина и четырнадцати селах общины: c.Влодимировка, c.Гришивка, c.Лебедивка, c.Дубовые Гряды, c.Тавежня, c. Новоалександровка, c.Аполлоновка, c.Великий Бучки, c.Сугаривское, c.Багата Чернещина, c.Шевченковое, c.Катериновка, c.Огеевка, c.Лиговка.

В Строверовской общине вакцинируют в 6 отделениях «Укрпочты»: c.Станичное, c.Караван, c.Палатки, c.Слобожанское, c.Староверовка и c.Охоче.

Напомним, вакцинированные граждане получат желтый и зеленый сертификаты в смартфоне. Документ можно получить на следующий день после первой и второй дозы вакцинации двухдозной вакциной.