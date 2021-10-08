08.10.2021 16:55 Евгений Клочко

В Харькове хотят упростить процедуру выделения застройщикам земли под жилье

В Харькове состоялось выездное заседание совета директоров Конфедерации строителей Украины.



В Харькове хотят упростить процедуру выделения застройщикам земли под жилье



Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, на конференции обсудили рад актуальных вопросов относительно ключевых проблем строительной отрасли на региональном уровне.

Харьков сегодня строится, развивается. И это касается не только жилищного строительства, но всей инфраструктуры Харькова. Город имеет строительные компании с мощным потенциалом. Динамика зависит от темпов строительства и Харьков в этом вопросе строится динамично.

За несколько лет создан зоопарк - проект, равных которому по объемам строительства в Харькове ещё не было. Консолидация всех усилий дала возможность воплотить этот проект в жизнь.

Множество проектов воплощается в жизнь и сейчас. Ожидается строительство океанариума, двухуровневых транспортных развязок, двух станций метро. Кроме этого, инвестиционная составляющая увеличивается.

Как сообщил Игорь Терехов, город открыт для инвестиций, реализация городских проектов - это значимая составляющая развития.

Также на заседании обсуждался вопрос создания таких условий, которые бы на законодательном уровне помогли отрасли строительства и городам в частности развиваться.

По словам руководителя города Игоря Терехова, городские власти выступают за упрощение процедуры выделения земельных участков под жилищное строительство.

«Сегодня назрел момент, когда можно было бы принять на законодательном уровне законы, которые позволяли бы нам выделять земельные участки именно под жилищное строительство по определенной упрощённой процедуре. Это позволит снизить себестоимость жилья для горожан»,- подчеркнул Игорь Терехов.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что информацию о новостройках можно проверить удобным способом. Новая возможность позволяет наблюдать за изменением процесса строительства.