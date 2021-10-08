08.10.2021 16:40 Евгений Клочко

В Харькове крупнейшей больнице необходимы медбригады для коронавирусных больных

Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №17 дополнительно формирует бригады для лечения больных коронавирусом.

Об этом РЕДПОСТ сообщил в пресс-центре Харьковского горсовета главный врач больницы Дмитрий Черепов.

По его словам, в связи с тем, что в больнице развернуты дополнительные места для больных COVID-19, необходимы медики в учреждение. Он также отметил, что в одной бригаде обычно работают три врача и также девять медсестер и санитарок. В частности, в одной бригаде больницы №17 – шесть медсестер и три младшие медсестры.

«Мы по контракту набираем людей с фондом выплаты заработной платы до 300%. Во врачебном коллективе учитываются терапевтические знания, и есть бригады анестезиологические. В нашей больнице развернуто только 64 реанимационные койки, поэтому большую роль играют врачи-анастезиологи, реаниматологи и сестры-анастезиологи», - пояснил главный врач больницы №17.

Он также отметил, что для обеспечения отделения с 60-коечной нагрузкой нужно приблизительно четыре бригады медиков, которые будут оказывать медицинскую помощь круглосуточно.

Напомним, что всего в больнице №17 развернут 420 коек для больных коронавирусом.