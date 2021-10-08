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08.10.2021  16:24   Дмитрий Колоней

Изнасилование сына: харьковчанка под наркотиками ложно вызвала полицию

На похулиганившую домашнюю насильницу, попавшуюся на хранении наркотиков, завели уголовное дело.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 6 октября 2021 года в Харьковское райуправление полиции №1 ГУНП в Харьковской области обратилась 31-летняя женщина, заявившая об изнасиловании своего 10-летнего сына.
 
Приехавшие на вызов стражи порядка выяснили, что преступления не было и противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал.
 
 
Оказалось, что заявительница, по словам ее 54-летней матери, систематически употребляет наркотики и под их влиянием вызвала копов. Дочь часто скандалит, ссорится, дебоширит, нецензурно ругается, угрожает физической расправой.
 
 
Правоохранители составили в отношении 31-летней харьковчанки админпротоколы о домашнем насилии и заведомо ложном вызове специальных служб.
 
 
Более того, в ходе составления документов работники полиции обнаружили у женщины наркотики. Для документирования факта преступления на место выезжала следственно-оперативная группа ХРУП №1. Вещество изъято и направлено на исследование. Возбуждено уголовное дело.
 
 
Похулиганившей под наркотиками даме светит срок до 3 лет за решеткой.
 
Напомним, ранее в квартире на 4-м этаже жилой пятиэтажки по улице Рыбалко, 8 в Харькове произошел пожар.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  изнасилование, ложный вызов, харьков, накротики, домашнее насилие
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