08.10.2021 16:24 Дмитрий Колоней
Изнасилование сына: харьковчанка под наркотиками ложно вызвала полицию
На похулиганившую домашнюю насильницу, попавшуюся на хранении наркотиков, завели уголовное дело.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 6 октября 2021 года в Харьковское райуправление полиции №1 ГУНП в Харьковской области обратилась 31-летняя женщина, заявившая об изнасиловании своего 10-летнего сына.
Приехавшие на вызов стражи порядка выяснили, что преступления не было и противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал.
Оказалось, что заявительница, по словам ее 54-летней матери, систематически употребляет наркотики и под их влиянием вызвала копов. Дочь часто скандалит, ссорится, дебоширит, нецензурно ругается, угрожает физической расправой.
Правоохранители составили в отношении 31-летней харьковчанки админпротоколы о домашнем насилии и заведомо ложном вызове специальных служб.
Более того, в ходе составления документов работники полиции обнаружили у женщины наркотики. Для документирования факта преступления на место выезжала следственно-оперативная группа ХРУП №1. Вещество изъято и направлено на исследование. Возбуждено уголовное дело.
Похулиганившей под наркотиками даме светит срок до 3 лет за решеткой.
Напомним, ранее в квартире на 4-м этаже жилой пятиэтажки по улице Рыбалко, 8 в Харькове произошел пожар
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