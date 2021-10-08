08.10.2021 16:24 Дмитрий Колоней

Изнасилование сына: харьковчанка под наркотиками ложно вызвала полицию

На похулиганившую домашнюю насильницу, попавшуюся на хранении наркотиков, завели уголовное дело.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, 6 октября 2021 года в Харьковское райуправление полиции №1 ГУНП в Харьковской области обратилась 31-летняя женщина, заявившая об изнасиловании своего 10-летнего сына.

Приехавшие на вызов стражи порядка выяснили, что преступления не было и противоправных действий в отношении ребенка никто не совершал.

Оказалось, что заявительница, по словам ее 54-летней матери, систематически употребляет наркотики и под их влиянием вызвала копов. Дочь часто скандалит, ссорится, дебоширит, нецензурно ругается, угрожает физической расправой.

Правоохранители составили в отношении 31-летней харьковчанки админпротоколы о домашнем насилии и заведомо ложном вызове специальных служб.

Более того, в ходе составления документов работники полиции обнаружили у женщины наркотики. Для документирования факта преступления на место выезжала следственно-оперативная группа ХРУП №1. Вещество изъято и направлено на исследование. Возбуждено уголовное дело.

Похулиганившей под наркотиками даме светит срок до 3 лет за решеткой.

Напомним, ранее в квартире на 4-м этаже жилой пятиэтажки по улице Рыбалко, 8 в Харькове произошел пожар