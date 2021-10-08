08.10.2021 16:10 Виталий Хиневич

На страже здравоохранения граждан: Харьковская больница №17 увеличила количество коек

420 койко-мест для больных коронавирусом будет располагаться в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

Отмечается, что 8 октября об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Дмитрий Черепов. Больница принимает пациентов с COVID-19 с апреля 2020 года.

На тот момент базировалось 60 коек, до вчерашнего дня их численность составляла 390. Теперь общее число составит 420 койко-мест.

Кроме этого, больница имеет 200 точек подачи кислорода, остальные больничные места имеют кислородные концентраты.

Заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что данная больница самая крупная из тех, что принимают больных с диагнозом COVID-19.

«За последние три дня уровень заболеваемости немного снизился. Было 963 заболевших за сутки, потом - 787, а по состоянию на вчера - 670. Мы продолжаем укреплять нашу медицинскую базу для больных коронавирусом, будем закупать все необходимое и дополнительно подводить к койкам кислород», - сообщила вице-мэр.

Напомним, 670 харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.