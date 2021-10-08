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08.10.2021  16:10   Виталий Хиневич

На страже здравоохранения граждан: Харьковская больница №17 увеличила количество коек

420 койко-мест для больных коронавирусом будет располагаться в Харьковской городской клинической многопрофильной больнице №17.

В Харькове увеличат количество коек для больных коронавирусом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 
 
Отмечается, что 8 октября об этом сообщил главный врач медицинского учреждения Дмитрий Черепов.  Больница принимает пациентов с COVID-19 с апреля 2020 года.
 
На тот момент базировалось 60 коек, до вчерашнего дня их численность составляла 390. Теперь общее число составит 420 койко-мест.
Кроме этого, больница имеет 200 точек подачи кислорода, остальные больничные места имеют кислородные концентраты.
 
Заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан сообщила, что данная больница самая крупная из тех, что принимают больных с диагнозом COVID-19.
 
«За последние три дня уровень заболеваемости немного снизился. Было 963 заболевших за сутки, потом - 787, а по состоянию на вчера - 670. Мы продолжаем укреплять нашу медицинскую базу для больных коронавирусом, будем закупать все необходимое и дополнительно подводить к койкам кислород», - сообщила вице-мэр.
 
Напомним, 670 харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  харьков, коронавирус, больница №17
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