08.10.2021 09:31 Рита Парфенова

Свежие Covid-данные в Харькове: за сутки выявлено более шестисот новых больных

670 харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.



Фото из открытых источников

За сутки 7 октября в Харьковской области зарегистрировано 1025 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 670 человек. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 173 808 случаев коронавирусной болезни.



Из них:

4 091 летальных случаев (за последние сутки умерло 24 человека);

152 228 человек выздоровели (за сутки выздоровел0 443 человека);

17 489 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки увеличилось на 558 человек).

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 742 человек (в том числе 670 жителей города Харькова). 104 – человека заболели в Лозовском районе, 95 – в Изюмском, 44 – в Чугуевском, 25 – в Богодуховском, 15 – в Купянском.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 октября.