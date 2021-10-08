Свежие Covid-данные в Харькове: за сутки выявлено более шестисот новых больных

670 харьковчан получили положительный тест на коронавирус за прошедшие сутки.
За сутки 7 октября в Харьковской области зарегистрировано 1025 новых случаев заболевания коронавирусом, в том числе в городе Харькове – 670 человек. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
Всего с начала эпидемии на Харьковщине лабораторно подтверждено 173 808 случаев коронавирусной болезни.
Из них:
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 742 человек (в том числе 670 жителей города Харькова). 104 – человека заболели в Лозовском районе, 95 – в Изюмском, 44 – в Чугуевском, 25 – в Богодуховском, 15 – в Купянском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 7 октября.
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