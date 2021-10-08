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08.10.2021  09:06   Рита Парфенова

В Харькове горели склады канатного завода: подробности (видео, фото)

Четыре часа пожарные боролись с огнем.


kh.dsns.gov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ, ночью в промзоне Новобаварского района произошел пожар. На улице Китаенко, 1 загорелись двухэтажные складские помещения на территории канатного завода. Горели крыша здания и доски на площади 300 кв.м.

Когда 22:20 в службу спасения 101 сообщили о возгорании, тушить пожар отправились два отделения дежурного подразделения 7-ГПСЧ. Сориентировавшись на месте, спасатели запросили подмогу, и всего в ликвидации пожара было задействовано 6 пожарных автоцистерн и 2 автолестницы.

Горевшие помещения огнеборцы тушили с помощью шести пожарных стволов. Остановить распространение огня спасатели смогли только после полуночи, к 00:40. Благодаря их оперативным действиям, на другие здания и помещения огонь не перекинулся.

Пожар Харьков: склады на улице Китаенко горели 8 октября

Пожар Харьков: склады на улице Китаенко горели 8 октября

Окончательное тушение пожара произошло к началу третьего ночи. Пострадавших нет. Причина и ущерб от пожара устанавливаются.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о пожаре в здании частного столярного цеха, вспыхнувшем утром 3 октября 2021 года по улице Большая Панасовская, 106.

Пожар Харьков: склады на улице Китаенко горели 8 октября

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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