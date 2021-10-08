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08.10.2021  08:43   

5 причин выбрать SPC плитку для напольного покрытия

SPC плитка (или, как ее часто называют, SPC ламинат) - напольное покрытие, производящееся по современной технологии из известняка и винила. Именно материал производства обеспечивает преимущества плитки - известняк придает ей прочности. Детальнее о том, почему стоит выбрать именно SPC плитку для покрытия пола - ниже.

SPC плитка для напольного покрытия

Причина первая: устойчивость

SPC плитка обладает высокой устойчивостью к давлению - ей ни страшны ни женские шпильки, ни перестановки мебели в квартире. Соответственно, срок эксплуатации такого напольного покрытия длителен. 
 
Кстати, именно устойчивость материала позволяет сочетать его с любыми системами «теплого пола» - напольное покрытие укладывается единым контуром без компенсационных швов. 
 
Солнечный свет материалу тоже не страшен - плитка не выгорает, не теряет внешнего вида от длительного воздействия ультрафиолетового излучения. 
 

Причина вторая: безопасность

Известняк (или карбонат кальция), из которого производится покрытие - вещество натуральное и экологичное. В составе SPC плитки нет вредных для здоровья человека формальдегидов, фталата и различных смол. В то время как обычный ламинат содержит в составе чуть ли не половину элементов из таблицы Менделеева, SPC ламинат по своему составу ближе к старому доброму и безопасному паркету. 
 
Стоит отметить, что SPC плитка не только экологична, но и огнеупорна, так что ее смогло можно назвать наиболее безопасным напольным покрытием для дома. 
 

Причина третья: водостойкость

Главной проблемой все того же ламината или паркетного покрытия является подверженность воздействию воды. От влаги эти покрытия вздуваются, деформируются, теряют первоначальный внешний вид. SPC плитка благодаря винилу в составе является 100% водостойким материалом, что особенно важно при выборе напольного покрытия для ванной комнаты, туалета или кухни. 
 

Причина четвертая: антибактериальные свойства

Все тот же винил в составе напольного покрытия делает SPC плитку устойчивой к грибкам и всевозможным бактериям. Снова - идеально для ванной, туалета, кухни и, конечно, для любого помещения, в котором часто бывают маленькие дети.
 

Причина пятая: простота ухода

Выбрав SPC плитку в качестве напольного покрытия для дома, вам не придется покупать дорогостоящие полироли и особые чистящие средства. Для ее очистки подойдут любые моющие и дезинфицирующие средства из отдела бытовой химии в ближайшем магазине. 
 

Резюме

Ключевые преимущества SPC плитки по сравнению с другими напольными покрытиями:
  • устойчивость к деформации;
  • устойчивость к выгоранию на солце; 
  • экологичность;
  • пожаробезопасность;
  • водостойкость;
  • устойчивость к грибкам и бактериям; 
  • простота в уходе. 
К недостаткам SPC плитки можно отнести разве что относительно высокую стоимость. Впрочем, она сполна компенсируется практичностью и длительным сроком эксплуатации. 
 
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