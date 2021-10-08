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08.10.2021  08:27   Рита Парфенова

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 8 октября: список адресов

В части домов 8 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 8 октября.

Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (п. №5,  спаренный стояк) до 20:00 8 октября.

Московский район:
ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (стояк), 28 (п. №1, стояк) до 20:00 8 октября.

Немышлянский район:
ул. Ферганская, 33-б (п. №5, стояк) до 20:00 8 октября.

Новобаварский район:
ул. Камская, 1 (п. №2), ул. Рабкоровская, 33, ул. Станционная (ч/с), въезд Станционный (ч/с), ул. Базарная (ч/с) до 20:00 8 октября.

Слободской район:
пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 до 20:00 8 октября.

Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1), ул. Залютинская, 25-б (спаренный стояк) до 17:00 8 октября.

Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк) до 20:00 8 октября.

Напомним, 6 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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