08.10.2021 08:27 Рита Парфенова

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 8 октября: список адресов

В части домов 8 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 8 октября.



Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 8 октября.



Московский район:

ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (стояк), 28 (п. №1, стояк) до 20:00 8 октября.



Немышлянский район:

ул. Ферганская, 33-б (п. №5, стояк) до 20:00 8 октября.



Новобаварский район:

ул. Камская, 1 (п. №2), ул. Рабкоровская, 33, ул. Станционная (ч/с), въезд Станционный (ч/с), ул. Базарная (ч/с) до 20:00 8 октября.



Слободской район:

пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 до 20:00 8 октября.



Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1), ул. Залютинская, 25-б (спаренный стояк) до 17:00 8 октября.



Шевченковский район:

ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк) до 20:00 8 октября.

Напомним, 6 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.