Аварийное отключение холодной воды в Харькове 8 октября: список адресов

В части домов 8 районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 8 октября.
Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 8 октября.
Московский район:
ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 5 (стояк), 28 (п. №1, стояк) до 20:00 8 октября.
Немышлянский район:
ул. Ферганская, 33-б (п. №5, стояк) до 20:00 8 октября.
Новобаварский район:
ул. Камская, 1 (п. №2), ул. Рабкоровская, 33, ул. Станционная (ч/с), въезд Станционный (ч/с), ул. Базарная (ч/с) до 20:00 8 октября.
Слободской район:
пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), б-р Жасминовый (ул. Слинько), 1 до 20:00 8 октября.
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1), ул. Залютинская, 25-б (спаренный стояк) до 17:00 8 октября.
Шевченковский район:
ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк) до 20:00 8 октября.
Напомним, 6 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Комментариев: 0
День удачен в финансовом плане. Причем как для получения денежного вознаграждение за проделанную работу, так и для начала новых проектов. Сомнительные предложения отвергайте на корню.
Последний рабочий день недели порадоет нас солнцем недолго: днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажность:
давление:
ветер: