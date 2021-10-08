Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 8 октября

День удачен в финансовом плане. Причем как для получения денежного вознаграждение за проделанную работу, так и для начала новых проектов. Сомнительные предложения отвергайте на корню.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Подходящее время презентовать собственные проекты и набирать команду единомышленников для их реализации. Сегодня задатки лидера помогут повести людей за собой.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Тщательнее выбирайте дела, которыми вам предлагают заняться. Может статься так, что начатое сегодня в будущем сыграет важную роль в личной жизни или финансовом благосостоянии.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Ваши поступки или высказывания могут подвергнуться критике со стороны окружающих. Звезды советуют не воспринимать это в штыки, а попытаться взглянуть на себя глазами критикующих. Может, действительно надо поработать над собой?
Рак (22 июня – 23 июля)
Стремление поделиться идеями с окружающими найдут с их стороны благожелательный отклик. Звезды советуют совместить приятное с полезным и направить свои усилия на помощь ближнему.
Лев (24 июля – 23 августа)
Окружащие склонны свалить на вас кучу дел. Чтобы остановить поток поручителей, изображайте стопроцентную загрузку.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Ваше влияние на окружающих сегодня больше обычного. И включив где-то личное обаяние, где-то – дар убеждения, сумеете подвигнуть окружающих действовать так, как это нужно вам.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Как бы вы ни были уверены в своей правоте, настаивать на этом не следует. Старайтесь найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, – иначе неизбежны обиды и конфликты.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Помните: не всегда первое решение – лучшее. Старайтесь рассмотреть хотя бы парочку, если не все варианты и лишь потом делать окончательный выбор.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Спокойный и размеренный день. Большинство вопросов способно разрешиться и без вашего участия, звезды советуют расслабиться и сделать передышку.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Оказаться в нужном месте в нужное время – звезды обещают обеспечить вам это очень важное слагаемое успеха. Главное – доверять интуиции и не упустить момент, чтобы зарекомендовать себя перед полезными людьми.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Вас могут вызвать на ковер – как начальство, так и старшие родственники. Главное, не пасовать и в нужный момент вставить свой козырь – произвести хорошее впечатление сегодня просто необходимо.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Не исключено, что к вам потянется народная тропа желающих узнать мнение или экспертное заключение по любым вопросам. Старайтесь на выходить за рамки своего опыта, и сумеете укрепить авторитет.
День удачен в финансовом плане. Причем как для получения денежного вознаграждение за проделанную работу, так и для начала новых проектов. Сомнительные предложения отвергайте на корню.
Последний рабочий день недели порадоет нас солнцем недолго: днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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