08.10.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 8 октября

День удачен в финансовом плане. Причем как для получения денежного вознаграждение за проделанную работу, так и для начала новых проектов. Сомнительные предложения отвергайте на корню.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Подходящее время презентовать собственные проекты и набирать команду единомышленников для их реализации. Сегодня задатки лидера помогут повести людей за собой.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Тщательнее выбирайте дела, которыми вам предлагают заняться. Может статься так, что начатое сегодня в будущем сыграет важную роль в личной жизни или финансовом благосостоянии.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Ваши поступки или высказывания могут подвергнуться критике со стороны окружающих. Звезды советуют не воспринимать это в штыки, а попытаться взглянуть на себя глазами критикующих. Может, действительно надо поработать над собой?



Рак (22 июня – 23 июля)

Стремление поделиться идеями с окружающими найдут с их стороны благожелательный отклик. Звезды советуют совместить приятное с полезным и направить свои усилия на помощь ближнему.



Лев (24 июля – 23 августа)

Окружащие склонны свалить на вас кучу дел. Чтобы остановить поток поручителей, изображайте стопроцентную загрузку.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Ваше влияние на окружающих сегодня больше обычного. И включив где-то личное обаяние, где-то – дар убеждения, сумеете подвигнуть окружающих действовать так, как это нужно вам.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Как бы вы ни были уверены в своей правоте, настаивать на этом не следует. Старайтесь найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, – иначе неизбежны обиды и конфликты.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Помните: не всегда первое решение – лучшее. Старайтесь рассмотреть хотя бы парочку, если не все варианты и лишь потом делать окончательный выбор.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Спокойный и размеренный день. Большинство вопросов способно разрешиться и без вашего участия, звезды советуют расслабиться и сделать передышку.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Оказаться в нужном месте в нужное время – звезды обещают обеспечить вам это очень важное слагаемое успеха. Главное – доверять интуиции и не упустить момент, чтобы зарекомендовать себя перед полезными людьми.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Вас могут вызвать на ковер – как начальство, так и старшие родственники. Главное, не пасовать и в нужный момент вставить свой козырь – произвести хорошее впечатление сегодня просто необходимо.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Не исключено, что к вам потянется народная тропа желающих узнать мнение или экспертное заключение по любым вопросам. Старайтесь на выходить за рамки своего опыта, и сумеете укрепить авторитет.