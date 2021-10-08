08.10.2021 07:00

День юриста: праздники и события 8 октября

День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.

Профессиональный праздник людей, вся жизнь которых подчинена лозунгу «Знать право, служить праву, защищать право», отмечается с 1997 года.

Для украинского общества, как и для населения любой страны, профессия юриста очень важна, ведь именно на правоведческое сообщество возлагаются надежды и задачи утверждения принципа верховенства права, усовершенствования украинского законодательства, усиления правовых гарантий защиты различных слоев населения и повышения правосознания и правовой культуры украинцев.



Юристы считают, что с государством все в порядке, если его основной Закон – Конституция – не ограничивает права и свободы граждан, а, напротив, увеличивает зону этих свобод. А задача самих юристов служить закону и стоять на защите этих прав и свобод.

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Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца.



Праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи утвержден в 1996 году по предложению Международной яичной комиссии.



Традиционно в этот день энтузиастами праздника проводятся различные мероприятия – семейные конкурсы на тему яиц (лучший рисунок, лучший рецепт, и т.д.), лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления данного продукта, акции и флешмобы.



А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц.

Также в этот день...



В 1871 году из-за коровы, сбившей фонарь в сарае, выгорел весь центр Чикаго, более 300 человек погибло (самый разрушительный пожар в истории США).



1871 – родился Иван Поддубный, легендарный борец, оставивший ковер в возрасте 70 лет.



1886 – открыта Харьковская общественная библиотека (ныне имени Короленко). В трехкомнатном флигеле на Николаевской площади (сейчас пл. Конституции) читателей обслуживали пятеро служащих; фонд насчитывал 1700 экземпляров изданий.



1892 – родилась Марина Цветаева, великая русская поэтесса. Она жила как бы в двух жизнях. Одна жизнь была обычная, земная, женская. Другая – скрытая от всех, – жизнь ее духа, ее творчества. То, что сосуществует в натуре каждого человека: рациональное (умственное) начало, и иррациональное (интуитивное), – сосуществовало, разумеется, и в гениальной личности Цветаевой. Она обладала глубоким аналитическим умом, ясной, четкой памятью, неоспоримой, твердой логикой. Но «иррацио» – мир ее творчества – был для нее главное.



1896 – впервые опубликован индекс Доу-Джонса, ставший главным показателем ситуации на американских биржах.



1906 – в Лондоне парикмахер Карл Несслер запатентовал способ и устройство для завивки волос под названием Dauerwelle (нем. «длительная волна»), по-русски – перманент, шестимесячная или химическая завивка. Тогда волосы клиентки завивали на дюжину бигуди общим весом около 9 килограммов и фиксировали в таком положении на протяжении 6 часов.



1911 – родился Марк Бернес, советский актер кино и исполнитель песен. Один из наиболее известных артистов советской эстрады, выдающийся русский шансонье.



1920 – родился Фрэнк Герберт, американский писатель-фантаст, известный прежде всего, как автор цикла «Хроники Дюны».



1926 – родилась Луиза Хей, американский психолог с мировым именем, автор уникальной методики работы над собой по формуле «Я люблю себя», автор большого количества бестселлеров по мотивации.



1926 – состоялся первый в мире футбольный репортаж по радио (о матче «Славия» (Прага) – МТК (Будапешт)).



1931 – родился Юлиан Семенов, русский писатель, автор политических детективов.



1936 – родился Леонид Куравлев, русский актер («Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Золотой теленок», «Начало», «17 мгновений весны»)



1938 – расстрелян украинский писатель, бандурист Игнат Хоткевич.



1939 – родился Пол Хоган, австралийский киноактер («Крокодил Данди»).



1943 – родился Чеви Чейз (настоящее имя – Корнелиус Крейн Чейз), американский киноактер («Три амигос», «Исповедь невидимки», «Европейский отпуск»).



1949 – родилась Сигурни Уивер, американская актриса, прославившаяся ролью лейтенанта Рипли, бесстрашно расправившейся с Чужими.



1954 – родился Майкл Дудикофф, американский киноактер («Американский ниндзя»).



1960 – родился Дмитрий Крюков, создатель первого русского поисковика Rambler.



1961 – в Переяславле-Хмельницком открыт памятник в честь 300-летия воссоединения Украины с Россией.



1967 – впервые применены трубки для определения алкоголя у водителей.



1970 – Александру Солженицыну присуждена Нобелевская премия по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы».



1970 – родился Мэтт Дэймон, американский актер («11 друзей Оушена», «Идентификация Борна», «Отступники», «Заражение»).



1991 – принят Закон «О гражданстве Украины».



Именины отмечают: Александр, Герман, Евгений, Евфросиния, Максим, Николай, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Федор.