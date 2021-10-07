Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 8 октября

Последний рабочий день недели порадоет нас солнцем недолго: днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+6°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. Несмотря на то, что активность Солнца несколько увеличится, метеочувствительные люди могут не бескопоиться: ожидать магнитных бурь не стоит.
Народные приметы. 8 октября судили о приходе зимы. Если следующей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день (21 ноября), а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же.
Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.
Логике – да, романтике – нет. Увы, но события дня не предполагают чувственные и эмоциональные поступки. Зато хороши для приведения дел в порядок.
Последний рабочий день недели порадоет нас солнцем недолго: днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
В этот день 1937 года самолет, созданный харьковскими конструкторами, совершил сверхдальний для 30-х годов перелет по маршруту Москва-Ташкент, пролетев 3 000 километров за 11 часов.
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