07.10.2021 14:22 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 8 октября

Последний рабочий день недели порадоет нас солнцем недолго: днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +2°...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 49%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 35%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+6°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 29%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Несмотря на то, что активность Солнца несколько увеличится, метеочувствительные люди могут не бескопоиться: ожидать магнитных бурь не стоит.



Народные приметы. 8 октября судили о приходе зимы. Если следующей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день (21 ноября), а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же.



Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.