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07.10.2021  21:01   

В Харькове по Шатиловской до понедельника просто так не проедешь

В Харькове ограничен проезд по Шатиловской улице до 11 октября 2021 года.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на службу 1562, по Шатиловской улице временно ограничено движение транспорта. Ограничения по проезду действуют в районе дома №38.
 
 
Здесь, по информации Департамента инфраструктуры, проводятся аварийно-восстановительные работц КП «Харьковские тепловые сети».
 
 
Пропуск транспортных средств будет организовано по свободной от выполнения работ полосе движения.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.
 
Источник:   Служба 1562
 Тэги:  движение, запрет, харьков, ограничение, шатиловская
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