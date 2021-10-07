В Харькове по Шатиловской до понедельника просто так не проедешь

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 7 октября Логике – да, романтике – нет. Увы, но события дня не предполагают чувственные и эмоциональные поступки. Зато хороши для приведения дел в порядок.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 8 октября Последний рабочий день недели порадоет нас солнцем недолго: днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.