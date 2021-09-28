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28.09.2021  19:43   

На месяц забудьте о поездках по улице в центре Харькова

По улице в Харькове нельзя будет проехать днем.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, на улице Маршала Бажанова днем запретят движение. Ограничения будут касаться участка между улицами Куликовской и Девичьей, с 8:00 29 сентября по 17:00 30 октября 2021 года.
 
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с работами по замене участка теплотрассы. На время работ объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: Куликовской, Воробьева, пл. Театральной и др.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что урбанисты Харькова разработали проект в виде огромного кругового пешеходного моста над станцией метро "Героев Труда". Огромное кольцо над дорогой будет иметь вид оживленной пешеходной улицы с торговыми точками, зонами отдыха. Выйти с него на Героев Труда можно будет в любом удобном месте, точно так же как и спуститься в метро на лифте. Между тем, на освободившихся участках на уровне земли можно будет устроить зелёные скверы, газоны и биодренажные системы сбора дождевой воды, предотвращающие постдождевые катаклизмы.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, маршала бажанова
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