28.09.2021 14:26 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 29 сентября

В Харькове нас ждет пасмурная погода, которая прояснится только к вечеру. Без осадков.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+8°C (ощущается как +7°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 79%. Атмосферное давление 761 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вечером ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+7°C (ощущается как +12°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 42%. Атмосферное давление 762 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 30%. Метеорологи предупреждают, что в начале суток ожидается слабая магнитная буря. К девяти утра геомагнитные колебания прилдут в норму, но метеозависимым людям все же стоит прислушиваться к сигналам своего организма,



Народные приметы. Если к утру ярко мерцают звезды, усиливается слышимость, дым стелется понизу – погода ухудшится.



Теплая и сухая погода в этот день символизирует о мягкой и поздней зиме. А гром в этот день обещает зиму без снега.



В этот день о суровости зимы судили по утиным косточкам, вернее количеству жира на них. Белая косточка – зима холодная и снежная, желтая или коричневая сулит большое количество оттепелей.