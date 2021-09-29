29.09.2021 07:00

День сердца: события 29 сентября

Всемирный День сердца появился в календаре по инициативе Всемирной федерации сердца при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Впервые праздник был организован в 1999 году по инициативе Всемирной федерации сердца. До 2011 года он проводился в последнее воскресенье сентября, потом за ним закрепили постоянную дату — 29 сентября.



Цель Дня – донести до людей опасность сердечно-сосудистых заболеваний и необходимость профилактических мер в отношении ишемической болезни сердца и мозгового инсульта во всех группах населения.



Особенно это актуально во время пандемии коронавируса, ведь COVID-19 создает «идеальный шторм» для здоровья сердца. Заболевшие коронавирусом «сердечники» входят в группу риска серьезных осложнений во время протекания болезни. С другой стороны, коронавирус может дать осложнение на сердце даже у людей, не имеющих хронических заболеваний.



Всемирная федерация сердца определила четыре правила, которым необходимо следовать в повседневной жизни:

Откажитесь от вредных привычек. В первую очередь это курение и алкоголь.

Придерживайтесь принципов здорового питания. Ваш рацион должен содержать овощи и фрукты. Избегайте жирной, жареной и высококалорийной пищи.

Занимайтесь спортом. Или хотя бы поддерживайте физическую активность. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний достаточно 2,5 часа любой двигательной активности в неделю.

Контролируйте артериальное давление. Периодически изменяйте давление в медицинских учреждениях, а при необходимости приобретите домашний тонометр.

Придерживаясь этих правил можно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Также в этот день...

В 1547 году родился Мигель де Сервантес, испанский писатель, творец нового юмористического романа, погубивший рыцарскую романтику.

1621 – заключен Хотинский договор, по которому Польша обязалась перед Турцией удерживать запорожских казаков от набегов на Крым.

1650 – в Лондоне Генри Робинсоном было открыто первое в мире брачное агентство.

1829 – в Лондоне по приказу тогдашнего министра внутренних дел Роберта Пиля создана гражданская полиция, впоследствии – Скотланд-Ярд.

1845 – родился Иван Карпенко-Карый, украинский писатель («Наймичка», «Бесталанная»).

1866 – родился Михаил Грушевский, украинский историк и общественный деятель, первый Президент Украины.

1897 – было впервые исполнено танго. Это состоялось в Буэнос-Айресе в театре «Олимпо» на премьере спектакля «Креольский суд».

1912 – родился Микеланджело Антониони, итальянский кинорежиссер, обладатель «Оскара» («Дама без камелий», «Крик», «Идентификация женщины»).

1913 – французский летчик Морис Прево на самолете «Deperdussin» впервые превысил скорость 200 км/час.

1916 – Джон Рокфеллер, основатель компании «Стандарт Ойл», стал первым в мире миллиардером.

1922 – из Петрограда вышел «Философский пароход» – так осуществилась высылка из России по идеологическим соображениям за границу деятелей российской науки, культуры, искусства.

1926 – закрыта и провозглашена музеем Киево-Печерская Лавра.

1938 – украинский писатель и бандурист Гнат Хоткевич приговорен к смертной казни.

1941 – первые массовые расстрелы в Бабьем Яру в Киеве. Погибло свыше 100 тысяч евреев, россиян, украинцев.

1976 – родился Андрей Шевченко, украинский футболист, нападающий, играл в «Милане» (Италия), «Челси» (Англия), с 2009 года был нападющим «Динамо» (Киев), капитаном сборной Украины. Завершил футбольную карьеру после Евро-2012.

1986 – советский астроном Людмила Карачкина открыла два астероида, которым были присвоены имена «Раневская» и «Остап Бендер».

1988 – Нобелевская премия мира присуждена миротворческим силам ООН.

В Харькове...

29 сентября 1780 года на торжествах, посвященных открытию Харьковского наместничества, на Университетской горке было устроено народное гуляние с иллюминацией и фейерверком, а также театральное представление – первое в Харькове.

Именины отмечают: Алексей, Виктор, Григорий, Иосиф, Исаакий, Людмила, Сергей.