29.09.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 29 сентября

Время остановиться, подвести итоги сделанного и определиться с планами на будущее. Если ваши действия уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет как надо.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Прежде чем начинать что-то новое, стоит разобраться с текучкой – ответить на сообщения, сделать уборку или отправиться на шопинг для пополнения припасов. Сегодня это получится быстрее обычного.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Сегодня Тельцы способны обаять окружающих своим вниманием и отзывчивостью настолько, что те раскроют душу и даже посвятят в сокровенное. Но и о собственных интересах забывать не стоит: найдите время для хобби.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецов ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Благоприятное время начать осуществлять все задуманное.



Рак (22 июня – 23 июля)

Звезды обещают удачу во всех начинаниях – будь-то давно вынашиваемый проект, переговоры о переходе на новую работу, смена имиджа или стиля жизни.



Лев (24 июля – 23 августа)

Дела будут удаваться Льву без лишнего надрыва. Вполне возможно, что Львов ожидает сюрприз или же он просто будет получать удовольствие от происходящего.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Держите финансы под контролем: рискованные вложения или покупки могут не оправдать надежд Дев. Лучший вариант – установить лимит на день и не выходить за его рамки.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весов могут ожидать приятные сюрпризы как в сфере бизнеса, так и затронуть личную жизнь. Так или иначе, представители этого знака получат то, что сами заслужили.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону нужно держать руку на пульсе событий – расслабившись, представители этого знака рискуют пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Бескомпромиссность Стрельцов будет провоцировать конфликты вокруг с окружающими. Звезды советуют быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Гороскоп Козерогов наполнен флюидами азарта и соревнования. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры, и для флирта – здесь Козерогу тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолеи не склонны сегодня сидеть, сложа руки: любую задачу будут выполнять добросовестно и тщательно. Единственное «но»: требовательность Водолея будет распространяться и на окружающих.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы они ни говорили и ни делали, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным.