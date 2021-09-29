Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 29 сентября

Время остановиться, подвести итоги сделанного и определиться с планами на будущее. Если ваши действия уже начали приносить позитивные плоды, значит, все идет как надо.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Прежде чем начинать что-то новое, стоит разобраться с текучкой – ответить на сообщения, сделать уборку или отправиться на шопинг для пополнения припасов. Сегодня это получится быстрее обычного.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Сегодня Тельцы способны обаять окружающих своим вниманием и отзывчивостью настолько, что те раскроют душу и даже посвятят в сокровенное. Но и о собственных интересах забывать не стоит: найдите время для хобби.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецов ждет удача и рост в карьере, работе, бизнесе, деньгах. Благоприятное время начать осуществлять все задуманное.
Рак (22 июня – 23 июля)
Звезды обещают удачу во всех начинаниях – будь-то давно вынашиваемый проект, переговоры о переходе на новую работу, смена имиджа или стиля жизни.
Лев (24 июля – 23 августа)
Дела будут удаваться Льву без лишнего надрыва. Вполне возможно, что Львов ожидает сюрприз или же он просто будет получать удовольствие от происходящего.
Дева (24 августа – 23 сентября)
Держите финансы под контролем: рискованные вложения или покупки могут не оправдать надежд Дев. Лучший вариант – установить лимит на день и не выходить за его рамки.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Весов могут ожидать приятные сюрпризы как в сфере бизнеса, так и затронуть личную жизнь. Так или иначе, представители этого знака получат то, что сами заслужили.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону нужно держать руку на пульсе событий – расслабившись, представители этого знака рискуют пропустить удар, став жертвой мошенников или заложником неблагоприятных обстоятельств.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Бескомпромиссность Стрельцов будет провоцировать конфликты вокруг с окружающими. Звезды советуют быть гибче и дипломатичнее. И не путать чувство юмора с безжалостной сатирой.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп Козерогов наполнен флюидами азарта и соревнования. Вот почему день отлично подходит и для рабочих подвигов, и для карьеры, и для флирта – здесь Козерогу тоже пригодится его умение опережать конкурентов и стремиться к победе.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолеи не склонны сегодня сидеть, сложа руки: любую задачу будут выполнять добросовестно и тщательно. Единственное «но»: требовательность Водолея будет распространяться и на окружающих.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы будут притягивать к себе людей, как магнит! Все, что бы они ни говорили и ни делали, будет вызывать пристальное внимание окружающих, причем чаще всего это внимание будет позитивным.
Каким будет день – производительным или пустым – зависит от вас. Тех, кто сумеет преодолеть лень, ждут интересные знакомства и получение опыта в новых для них сферах жизни.
Обещанного бабьего лета так и не дождались: сентябрь прощается с харьковчанами сильными ночными заморозками.
В день Веры, Надежды и Любови в Украине отмечают День усыновления.
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