26.09.2021 12:57 Евгений Клочко

На Северной Салтовке предлагают построить “Суперперекресток” (видео)

Урбанисты Харькова разработали футуристический проект в виде огромного кругового пешеходного моста над станцией метро "Героев Труда".



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , в Харьковском пресс-клубе состоялась презентация проекта "Суперперекресток" – необычной идеи ГО “Институт Харькова”, как сделать район станции метро “Героев труда” архитектурно привлекательным, престижным и максимально удобным для пешеходов центром.

“Героев Труда” сегодня по факту является вторым по значимости центром города. Район является сердцем и транспортным хабом крупнейшего Салтовского жилмассива населением более полумиллиона человек. Он оттягивает от исторического центра до 30% клиентуры развлекательных учреждений и до 20% покупателей. Потенциальные перспективы еще интереснее. Район граничит с Журавлевским гидропарком, который городская властью уже в следующем году планирует полностью реконструировать и превратить в главную рекреационную зону Харькова.

"Поэтому наше предложение превратить район метро “Героев Труда” из безликой “урбанистической пустыни” в визуально привлекательный, удобный и современный центр я полагаю более чем актуальным. Идея “Суперперекрестка” заключается в том, чтобы вынести пешеходную часть улицы в надземную кольцевую конструкцию”, - рассказал на презентации проекта директор “Института Харькова” Игорь Лялюк.

Огромное кольцо над дорогой будет иметь вид оживленной пешеходной улицы с торговыми точками, зонами отдыха. Выйти с него на Героев Труда можно будет в любом удобном месте, точно так же как и спуститься в метро на лифте. Между тем, на освободившихся участках на уровне земли можно будет устроить зелёные скверы, газоны и биодренажные системы сбора дождевой воды, предотвращающие постдождевые катаклизмы.

"Суперперекресток" позволит району "Героев Труда" сохранить функцию места массового шопинга, при этом значительно подняв уровень инфраструктуры семейного отдыха и спорта, также дополнив второй по значимости городской центр необходимой долей офисных и гостиничных площадей.

По мнению авторов проекта, у “Суперперекрестка” есть все шансы стать запоминающимся символом Нового Харькова, который будет притягивать в город не только жителей харьковской агломерации, но и представителей других регионов и стран.

Напомним, что харьковские урбанисты разработали ряд интересных проектов для города, самой известной из которых стала идея создания “Зеленого каркаса”, поддержанная Игорем Тереховым. Так, в середине лета этого года было создано коммунальное предприятие “Зеленый каркас”. Его целью является создание единой зеленой системы Харькова, которая должна соединить все парковые зоны и скверы города зелеными коридорами, пешеходными маршрутами и велосипедными дорожками.