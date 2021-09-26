26.09.2021 14:35 Евгений Клочко

Штрафы за просроченные кредиты: кто может не бояться санкций

В Украине отменили штрафы за просроченные кредиты. Отныне гражданам не будут начислять дополнительные проценты за то, что плата по кредиту внесена позже срока.

Как сообщает РЕДПОСТ , не будут также учитывать инфляцию за время просроченного платежа и не будут уступать долги коллекторам без личного согласия должников. Однако эти послабления касаются не всех должников, а лишь одной категории.

Речь идет о внутренне перемещенных лицах, которые имеют просроченные платежи по кредитам. Несмотря на узкий круг таких лиц, в Минсоцполитики насчитывают почти полтора миллиона граждан, которые попадают под действие этого закона.

Изменения в закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", освобождающие внутренних переселенцев от дополнительных материальных затрат из-за просроченных платежей по кредитам и займам, вступили в силу 6 сентября нынешнего года.

Здесь важно знать, что эти нормы будут касаться лишь тех кредитов и займов, которые были взяты ими до оккупации территории, на которой они проживали. Для жителей Крымского полуострова - до февраля 2014 года, для жителей Донецкой и Луганской областей – до 14 апреля 2014 года.

Причем, на эти даты у них не должно быть никаких просроченных платежей по взятым кредитам.

В поправках к закону предусмотрены следующие моменты:

ограничение общей суммы процентов по договорам кредита и/или займа для ВПЛ (например, такая сумма не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства);

запрет начисления штрафа;

освобождение ВПЛ от ответственности за нарушение денежных обязательств в виде уплаты суммы долга с учетом индекса инфляции за все время просрочки, а также процентов годовых от просроченной суммы;

запрет уступки (продажи, передачи) права требования по кредитному договору или договору займа, заемщиком по которому является ВПЛ, без согласия должника;

обязанность кредитора осуществить перерасчет задолженности по кредитному договору и договору займа, с учетом указанных норм, в течение 7 дней со дня поступления письменного обращения от ВПЛ

Напомним, «ПриватБанк» заявил о готовности продать около 90 тысяч безнадежных кредитов на общую сумму свыше 700 млн грн.