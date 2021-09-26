26.09.2021 16:26 Евгений Клочко
Хотела пожить взрослой жизнью: в Харькове нашли несовершеннолетнюю из Донецкой области
Несовершеннолетняя отправилась в путешествие вместе со своей взрослой знакомой.
Как сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Бахмутский райотдел полиции, почти неделю местные правоохранители вместе с оперативниками областного главка полиции разыскивали девушку. Выяснилось, что все это время она была в Харькове.
К правоохранителям Торецка обратилась местная жительница, с сообщением о пропаже ее 12-летней дочери. Она отметила, что девочка ушла из дома и не вернулась.
На поиски несовершеннолетней были ориентированы все пешие патрули и автомобильные наряды полиции. Сотрудники ювенальной превенции опросили всех знакомых девочки. Однако первоочередные действия не дали результата. Во время оперативной работы полицейские выяснили, что девушка намеревалась пожить взрослой жизнью и отправиться в «путешествие» вместе со своей взрослой знакомой.
Проведя массивный объем работы, школьницу нашли в Харькове. В беседе с правоохранителями она призналась, что таким образом пыталась пожить «взрослой» жизнью.
Правоохранители провели с ней и родителями профилактическую беседу и рассказали о возможных последствиях такого поступка.
Напомним, харьковские правоохранители нашли
несовершеннолетнюю, которая самовольно уехала в Киев.
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