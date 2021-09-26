26.09.2021 16:26 Евгений Клочко

Хотела пожить взрослой жизнью: в Харькове нашли несовершеннолетнюю из Донецкой области

Несовершеннолетняя отправилась в путешествие вместе со своей взрослой знакомой.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Бахмутский райотдел полиции, почти неделю местные правоохранители вместе с оперативниками областного главка полиции разыскивали девушку. Выяснилось, что все это время она была в Харькове.

К правоохранителям Торецка обратилась местная жительница, с сообщением о пропаже ее 12-летней дочери. Она отметила, что девочка ушла из дома и не вернулась.

На поиски несовершеннолетней были ориентированы все пешие патрули и автомобильные наряды полиции. Сотрудники ювенальной превенции опросили всех знакомых девочки. Однако первоочередные действия не дали результата. Во время оперативной работы полицейские выяснили, что девушка намеревалась пожить взрослой жизнью и отправиться в «путешествие» вместе со своей взрослой знакомой.

Проведя массивный объем работы, школьницу нашли в Харькове. В беседе с правоохранителями она призналась, что таким образом пыталась пожить «взрослой» жизнью.

Правоохранители провели с ней и родителями профилактическую беседу и рассказали о возможных последствиях такого поступка.

Напомним, харьковские правоохранители нашли несовершеннолетнюю, которая самовольно уехала в Киев.