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26.09.2021  16:26   Евгений Клочко

Хотела пожить взрослой жизнью: в Харькове нашли несовершеннолетнюю из Донецкой области

Несовершеннолетняя отправилась в путешествие вместе со своей взрослой знакомой.

 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Бахмутский райотдел полиции, почти неделю местные правоохранители вместе с оперативниками областного главка полиции разыскивали девушку. Выяснилось, что все это время она была в Харькове. 
 
К правоохранителям Торецка обратилась местная жительница, с сообщением о пропаже ее 12-летней дочери. Она отметила, что девочка ушла из дома и не вернулась.
 
На поиски несовершеннолетней были ориентированы все пешие патрули и автомобильные наряды полиции. Сотрудники ювенальной превенции опросили всех знакомых девочки. Однако первоочередные действия не дали результата. Во время оперативной работы полицейские выяснили, что девушка намеревалась пожить взрослой жизнью и отправиться в «путешествие» вместе со своей взрослой знакомой.
 
Проведя массивный объем работы, школьницу нашли в Харькове. В беседе с правоохранителями она призналась, что таким образом пыталась пожить «взрослой» жизнью.
 
Правоохранители провели с ней и родителями профилактическую беседу и рассказали о возможных последствиях такого поступка.
 
Напомним, харьковские правоохранители нашли несовершеннолетнюю, которая самовольно уехала в Киев.
 
Источник:   ГУНП
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