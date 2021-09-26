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26.09.2021  17:44   

Где в Харькове не будет холодной воды 27 сентября. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Где в Харькове не будет холодной воды 27 сентября. Список адресов

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Киевский район

  • ул. Березовская (ч/с),
  • ул. Метростроителей, 20, 22,
  • ул. Дружбы Народов, 231, 235, 241, 243, 
  • ул. Гвардейцев Широнинцев, 113 до 20:00 26 сентября.

Индустриальный район:

  • пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (стояк), 
  • ул. Грицевца, 45 (п. №1, стояк), 
  • пр. Александровский, 176 (п. №1, стояк) до 20:00 27 сентября.

Слободской район:

  • б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк), 
  • пер. Пилотов, 1-а (п. №2) до 17:00 26.09.21 г.; 
  • пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 27 сентября.

Московский район:

  • пр. Тракторостроителей, 71-г (п. №6, стояк) до 20:00 26 сентября.; 
  • ул. Гарибальди, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 27 сентября.
Немышлянский район:
  • ул. Осипенко (ч/с),
  • ул. Амосова, 11 до 20:00 26 сентября.

Новобаварский район:

  • ул. Урожайная (ч/с), 
  • ул. Архангельская (ч/с), 
  • ул. Колонная (ч/с), 
  • ул. Колонная, 2, 4, 6, 8, 8-а, 
  • ул. Архангельская, 1, 2, 3, 8, 10, 10-а, 12 до 20:00 26 сентября., 
  • ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №1, стояк), 
  • ул. Академика Богомольца, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 27 сентября.

Основянский район:

  • пр. Гагарина, 60 (п. №2, стояк) до 20:00 26 сентября; 
  • ул. Валдайская, 24-а (п. №1, спаренный стояк), 
  • пр. Гагарина, 176 (кор. №7, п. №6, стояк) до 20:00 28 сентября.

Холодногорский район:

  • ул. Волонтерская (Социалистическая), 52 (п. №1, стояк) до 22:00 26 сентября.

Шевченковский район:

  • пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6, стояк), 
  • пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 
  • ул. Тобольская, 41 (п. №2), 
  • ул. Шекспира, 26 (п. №4), 
  • пр. Победы, 68-а (п. №1, стояк) до 20:00 27 сентября.
Напомним, 26 сентября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
Тэги:  отключение воды, харьков
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