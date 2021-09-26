26.09.2021 17:44
Где в Харькове не будет холодной воды 27 сентября. Список адресов
В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Где в Харькове не будет холодной воды 27 сентября. Список адресов
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район
-
ул. Березовская (ч/с),
-
ул. Метростроителей, 20, 22,
-
ул. Дружбы Народов, 231, 235, 241, 243,
-
ул. Гвардейцев Широнинцев, 113 до 20:00 26 сентября.
Индустриальный район:
-
пр. Архитектора Алешина (Орджоникидзе), 39 (стояк),
-
ул. Грицевца, 45 (п. №1, стояк),
-
пр. Александровский, 176 (п. №1, стояк) до 20:00 27 сентября.
Слободской район:
-
б-р Жасминовый (ул. Слинько), 10 (п. №1, спаренный стояк),
-
пер. Пилотов, 1-а (п. №2) до 17:00 26.09.21 г.;
-
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 12 (п. №10, стояк) до 20:00 27 сентября.
Московский район:
-
пр. Тракторостроителей, 71-г (п. №6, стояк) до 20:00 26 сентября.;
-
ул. Гарибальди, 1 (п. №3, стояк) до 20:00 27 сентября.
Немышлянский район:
-
ул. Осипенко (ч/с),
-
ул. Амосова, 11 до 20:00 26 сентября.
Новобаварский район:
-
ул. Урожайная (ч/с),
-
ул. Архангельская (ч/с),
-
ул. Колонная (ч/с),
-
ул. Колонная, 2, 4, 6, 8, 8-а,
-
ул. Архангельская, 1, 2, 3, 8, 10, 10-а, 12 до 20:00 26 сентября.,
-
ул. Полтавский Шлях, 123 (п. №1, стояк),
-
ул. Академика Богомольца, 29 (п. №1, стояк) до 20:00 27 сентября.
Основянский район:
-
пр. Гагарина, 60 (п. №2, стояк) до 20:00 26 сентября;
-
ул. Валдайская, 24-а (п. №1, спаренный стояк),
-
пр. Гагарина, 176 (кор. №7, п. №6, стояк) до 20:00 28 сентября.
Холодногорский район:
-
ул. Волонтерская (Социалистическая), 52 (п. №1, стояк) до 22:00 26 сентября.
Шевченковский район:
-
пр. Людвига Свободы, 31 (п. №6, стояк),
-
пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк),
-
ул. Тобольская, 41 (п. №2),
-
ул. Шекспира, 26 (п. №4),
-
пр. Победы, 68-а (п. №1, стояк) до 20:00 27 сентября.
Напомним, 26 сентября в части домов восьми районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду
.
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