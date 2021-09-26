26.09.2021 18:44 Евгений Клочко
Харьковским правоохранителям обновят гардероб на 1,5 миллиона гривен
Форму для полицейских обещают поставят до конца 2022 года.
Управление полиции охраны в Харьковской области планирует приобрести специальную форменную одежду для персонала военизированной охраны за 1 522 248,80 гривны. Соответствующий тендер опубликован на сайте
публичных закупок ProZorro.
Согласно документации, всего закупят 1750 штук разных видов одежды. Таким образом, один наряд полицейского обойдется в 870 гривен.
полицейская униформа:
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куртка специальная (130 штук);
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полукомбинезон (130 штук);
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костюм (рубашка, брюки) — 300 штук;
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поясное синтетическое снаряжение (100 штук).
специальная форменная одежда:
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зимняя куртка (100 штук);
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зимний полукомбинезон (100 штук);
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рубашки из смешанной ткани (200 штук);
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брюки из смешанной ткани (200 штук);
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фуфайка трикотажная (490 штук).
Аукцион назначен на 11 октября. Фирма, которая выиграет тендер, должна будет поставить одежду до 31 декабря 2022 года.
Напомним, автопарк роты
Управления полиции охраны в Харьковской области пополнился восемью современными автомобилями «Renault».
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