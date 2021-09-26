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26.09.2021  18:44   Евгений Клочко

Харьковским правоохранителям обновят гардероб на 1,5 миллиона гривен

Форму для полицейских обещают поставят до конца 2022 года.

Управление полиции охраны в Харьковской области планирует приобрести специальную форменную одежду для персонала военизированной охраны за 1 522 248,80 гривны. Соответствующий тендер опубликован на сайте публичных закупок ProZorro.
 
Согласно документации, всего закупят 1750 штук разных видов одежды. Таким образом, один наряд полицейского обойдется в 870 гривен.
 
полицейская униформа:
  • куртка специальная (130 штук);
  • полукомбинезон (130 штук);
  • костюм (рубашка, брюки) — 300 штук;
  • поясное синтетическое снаряжение (100 штук).
 
специальная форменная одежда:
  • зимняя куртка (100 штук);
  • зимний полукомбинезон (100 штук);
  • рубашки из смешанной ткани (200 штук);
  • брюки из смешанной ткани (200 штук);
  • фуфайка трикотажная (490 штук).
 
Аукцион назначен на 11 октября. Фирма, которая выиграет тендер, должна будет поставить одежду до 31 декабря 2022 года.
 
Напомним, автопарк роты Управления полиции охраны в Харьковской области пополнился восемью современными автомобилями «Renault».
 
Источник:   KHARKIV Today
 Тэги:  харьков, полиция охраны
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