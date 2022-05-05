05.05.2022 12:01 Виталий Хиневич

ПриватБанк отменит кредитные каникулы: чего ожидать клиентам банка

Финансовое учреждение назвало сроки окончания кредитных каникул.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ПриватБанк.

Сообщается, что с 1юня ПриватБанк возвращает обязательный ежемесячный платеж для клиентов, у которых есть кредит. До 1 июня банк начислял только проценты по кредиту, но не требовал внесения обязательного платежа. Ставка при этом была снижена с 3,4% до 1,7% за март и апрель.

"До 1 июня в ПриватБанке действуют кредитные каникулы. Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж. Банк за это не будет штрафовать, а будет списывать только процент за использование кредитных средств", – сообщили в ПриватБанке.

Напомним, граждане, которые переехали или у которых рядом нет работающего отделения «Укрпочты», могут получить все социальные выплаты в «Ощадбанке» независимо от места регистрации и проживания.