    
Главная Новости Харькова ЖКХ Коммунальщики восстанавливают подачу воды в Харькове
05.05.2022  12:17   Рита Парфенова

Коммунальщики восстанавливают подачу воды в Харькове

Аварийные бригады КП «Харьковводоканал» не только выполняют ответственную задачу по возобновлению подачи воды жителям города, но и приводят в порядок пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Коммунальщики восстанавливают подачу воды в Харькове

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», за прошедшие сутки ликвидировано семь повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок девять смотровых колодцев.

Сегодня работы по ремонту и восстановлению поврежденных участков трубопроводов продолжаются во всех районах города.

Отмечается, что обстрелы, которым досих пор полдвергается Харьков, наносят серьезные повреждения коммуникациям водоснабжения. Рабочим приходится дейстовать не только оперативно, но и применять неординарные решения.

Одноврменно с этим пристальное внимание уделяется своевременному ремонту водоразборных колонок, ведь для некоторых харьковчан это едва ли не единственная возможность обеспечить себя водой. Также на постоянном контроле и замена пожарных гидрантов, которые играют весомую роль при пожаротушениях.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

 

Тэги:  вода, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.05 ЖКХ График подачи воды вводится в ряде микрорайонов Харькова 02.05 ЖКХ В трех районах Харькова устраняют дефекты на водоводах 01.05 ЖКХ Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове 30 апреля
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 