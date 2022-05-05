05.05.2022 12:17 Рита Парфенова

Коммунальщики восстанавливают подачу воды в Харькове

Аварийные бригады КП «Харьковводоканал» не только выполняют ответственную задачу по возобновлению подачи воды жителям города, но и приводят в порядок пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», за прошедшие сутки ликвидировано семь повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и приведено в порядок девять смотровых колодцев.

Сегодня работы по ремонту и восстановлению поврежденных участков трубопроводов продолжаются во всех районах города.



Отмечается, что обстрелы, которым досих пор полдвергается Харьков, наносят серьезные повреждения коммуникациям водоснабжения. Рабочим приходится дейстовать не только оперативно, но и применять неординарные решения.



Одноврменно с этим пристальное внимание уделяется своевременному ремонту водоразборных колонок, ведь для некоторых харьковчан это едва ли не единственная возможность обеспечить себя водой. Также на постоянном контроле и замена пожарных гидрантов, которые играют весомую роль при пожаротушениях.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.