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05.05.2022  12:25   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 5 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 4 мая 2022 года

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 4 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 191 человека. Выздоровело 284 378 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 15 775 человек.

 За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек (в том числе у 3 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Богодуховском  районе..

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 4 мая.
 

Тэги:  коронавирус, харьков
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