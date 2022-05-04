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04.05.2022  10:29   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 4 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 4 мая 2022 года



Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 187 человек. Выздоровело 284 227 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 15 922 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Богодуховском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек. По Одному человеку заболели в Лозовском и Харьковском районах (в том числе 1 житель города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 3 мая.

Тэги:  коронавирус, харьков
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