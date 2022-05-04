04.05.2022 10:29 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 4 мая

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.









Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 6 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 187 человек. Выздоровело 284 227 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 15 922 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Богодуховском районе: за сутки диагноз подтвердился у 4 человек. По Одному человеку заболели в Лозовском и Харьковском районах (в том числе 1 житель города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 3 мая.