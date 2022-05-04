04.05.2022 11:22 Виталий Хиневич

В Харьковской области мужчина убил родственника

В течение суток правоохранители получили 1163 обращения от жителей Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 47 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности. Во время несения службы правоохранители обнаружили мужчину в Харьковской области, у которого изъяли гранаты, штык-нож и патроны.

Кроме этого, в Харькове задержали мужчину, который нанес телесные повреждения своему знакомому.

В городе Лозовая 49-летний мужчина из-за неприязненных отношений нанес 31-летнему племяннику ножевые ранения, от которых он скончался. Также по улице Метростроителей в Харькове правоохранители задержали мужчину за убийство гражданин.

Напомним, в Харьковской области мародеры с топором ограбили магазин.