    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харьковской области мужчина убил родственника
04.05.2022  11:22   Виталий Хиневич

В Харьковской области мужчина убил родственника

В течение суток правоохранители получили 1163 обращения от жителей Харьковской области.

Полиция
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что в территориальные подразделения полиции для проверки доставлены 47 человек, возможно, причастных к диверсионной деятельности. Во время несения службы правоохранители обнаружили мужчину в Харьковской области, у которого изъяли гранаты, штык-нож и патроны.
 
Кроме этого, в Харькове задержали мужчину, который нанес телесные повреждения своему знакомому.
 
В городе Лозовая 49-летний мужчина из-за неприязненных отношений нанес 31-летнему племяннику ножевые ранения, от которых он скончался. Также по улице Метростроителей в Харькове правоохранители задержали мужчину за убийство гражданин.
 
Напомним, в Харьковской области мародеры с топором ограбили магазин.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.05 Криминал и происшествия В Харьковской области мародеры с топором ограбили магазин 03.05 Криминал и происшествия В результате ссоры в Харьковской области пострадал подросток 03.05 Криминал и происшествия Житель Харькова прятал боеприпасы возле воинской части
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 