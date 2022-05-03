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03.05.2022  16:30   Виталий Хиневич

В Харьковской области мародеры с топором ограбили магазин

В поселке Васищево мародеры ограбили магазин.

В Харьковской области ограбили магазин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 24-летняя женщина и 32-летний мужчина вскрыли топором двери магазина и украли с него 6,5 килограмм сметаны.
 
Находясь дома, злоумышленники решили повторно ограбить этот же магазин. Во второй раз они похитили 9 килограмм свежего мяса, сливочное масло и печенье.
 
Правоохранители оперативно установили причастных к совершению кражи. Ими оказались жители села Васищево.
 
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
 
Напомним, в результате ссоры в Харьковской области пострадал подросток.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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