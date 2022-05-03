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03.05.2022  16:19   Дмитрий Колоней

За трудоустройство беженцев теперь будут выплачивать компенсацию

Правительство запустило механизмы поддержки вынужденных переселенцев.


За трудоустройство беженцев теперь будут выплачивать компенсацию
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Государственный центр занятости, работодатели, которые трудоустроят внутренне перемещенных лиц, смогут получить компенсацию за каждого трудоустроенного гражданина в размере 6500 грн в месяц в течение первых двух месяцев с начала трудоустройства.
 
Для получения компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенного лица работодатели Харьковщины могут обратиться в центр занятости, расположенный по их месту нахождения, дистанционно.
 
Электронные адреса базовых центров занятости/филиалов Харьковской областной службы занятостипо ссылке.
 
Для офрмления необходимо выбрать электронную почту центра занятости и отправить на нее скан-копии следующих документов:
 
  • заявление установленного образца;
  • приказ о трудоустройстве ВПЛ;
  • документ, подтверждающий трудоустройство на условиях, предусмотренных Порядком;
  • ведения о работниках, являющихся застрахованными лицами;
  • копию справки о взятии на учет ВПЛ.
 
В ближайшее время работодатели также смогут подавать документы через портал «Дія».
 
Правительством по этой программе выделено 200 млн. грн. и финансирование уже началось.
 
По состоянию на 27 апреля за помощью в Государственную службу занятости уже обратились более 300 работодателей.
 
Инструкция по получению компенсации затрат работодателю на оплату труда по трудоустройству ВПЛ – по ссылке.
 
Источник:   Государствнный центр занятости
 Тэги:  трудоустройство, беженцы, впл
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