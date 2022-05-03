03.05.2022 16:19 Дмитрий Колоней
За трудоустройство беженцев теперь будут выплачивать компенсацию
Правительство запустило механизмы поддержки вынужденных переселенцев.
За трудоустройство беженцев теперь будут выплачивать компенсацию
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Государственный центр занятости, работодатели, которые трудоустроят внутренне перемещенных лиц, смогут получить компенсацию за каждого трудоустроенного гражданина в размере 6500 грн в месяц в течение первых двух месяцев с начала трудоустройства.
Для получения компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенного лица работодатели Харьковщины могут обратиться в центр занятости, расположенный по их месту нахождения, дистанционно.
Для офрмления необходимо выбрать электронную почту центра занятости и отправить на нее скан-копии следующих документов:
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заявление установленного образца;
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приказ о трудоустройстве ВПЛ;
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документ, подтверждающий трудоустройство на условиях, предусмотренных Порядком;
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ведения о работниках, являющихся застрахованными лицами;
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копию справки о взятии на учет ВПЛ.
В ближайшее время работодатели также смогут подавать документы через портал «Дія».
Правительством по этой программе выделено 200 млн. грн. и финансирование уже началось.
По состоянию на 27 апреля за помощью в Государственную службу занятости уже обратились более 300 работодателей.
Инструкция по получению компенсации затрат работодателю на оплату труда по трудоустройству ВПЛ – по ссылке.
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