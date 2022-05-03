03.05.2022 16:19 Дмитрий Колоней

За трудоустройство беженцев теперь будут выплачивать компенсацию

Правительство запустило механизмы поддержки вынужденных переселенцев.



За трудоустройство беженцев теперь будут выплачивать компенсацию



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Государственный центр занятости, работодатели, которые трудоустроят внутренне перемещенных лиц, смогут получить компенсацию за каждого трудоустроенного гражданина в размере 6500 грн в месяц в течение первых двух месяцев с начала трудоустройства.

Для получения компенсации затрат на оплату труда за трудоустройство внутренне перемещенного лица работодатели Харьковщины могут обратиться в центр занятости, расположенный по их месту нахождения, дистанционно.

Для офрмления необходимо выбрать электронную почту центра занятости и отправить на нее скан-копии следующих документов:

заявление установленного образца;

приказ о трудоустройстве ВПЛ;

документ, подтверждающий трудоустройство на условиях, предусмотренных Порядком;

ведения о работниках, являющихся застрахованными лицами;

копию справки о взятии на учет ВПЛ.

В ближайшее время работодатели также смогут подавать документы через портал «Дія».

Правительством по этой программе выделено 200 млн. грн. и финансирование уже началось.

По состоянию на 27 апреля за помощью в Государственную службу занятости уже обратились более 300 работодателей.

Инструкция по получению компенсации затрат работодателю на оплату труда по трудоустройству ВПЛ – по ссылке.