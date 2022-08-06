06.08.2022 13:10 Віталій Хінєвіч

Яка ситуацію на ринку праці в Україні

Кількість вакансій, яка сьогодні є офіційно на ринку, коливається між 24-30 тис. місць.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Державний центр зайнятості.

Повідомляється, що без спеціальної освіти центр зайнятості нарахував близько 2,5 тис. вакансій. Сюди відносять підсобних робітників, помічників ремонтних робіт.

В свою чергу за даними сайту з пошуку роботи Work.ua, популярні такі вакансії, як менеджери з продажу, адміністратори, бухгалтери, водії, кухарі.

На зарплату в 10-15 тис. грн, то найпопулярніші посади в Україні – це продавець-консультант, адміністратор, кухар, бухгалтер, офіс-менеджер, касир, а також бариста, швачка, комірник, вантажник, майстер манікюру, оператор call-центру, офіціант.

Найбільше персоналу шукає продуктовий ритейл на посади продавців-консультантів, продавців-касирів, менеджерів залу, адміністраторів торгового залу.

Крім цього слід зазначити, що оплату праці в розмірі 10-15 тис. гривень пропонують охоронцям.

Приблизно 15% із усіх вакансій – це дистанційна робота. Для прикладу, в цей же період минулого року було 5% вакансій дистанційної роботи. Хоча тоді і вакансій було 100 тис., а сьогодні 30 тис.