Рівень радіації у Харкові на 6 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 6 серпня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
Ці результати не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год).
Нагадаємо, скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 6 серпня.
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Вранці у Харкові розпогодиться, досвіткові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться. Без опадів.
Сьогодні планета відзначає Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї та Міжнародний день «Лікарі миру за мир».
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