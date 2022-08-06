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06.08.2022  12:40   Віталій Хінєвіч

Ситуація з виїздом із України 6 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Кордон

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 6 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Ягодин» - 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • «Устилуг» - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Угринів» - 100 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Рава-Руська» - 50 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Грушів» - 20 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
  • «Краківець» - 60 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;
  • «Шегині» - 40 л/а, 10 автобусів, 80 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

  • «Малий Березний» - 20 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • «Ужгород» -  40 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).

Угорщина:

  • «Тиса» - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • «Дзвінкове» - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
  • «Косино» - 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
  • «Лужанка» - 30 л/а, 0 пішоходів;
  • «Вилок» - 50 л/а, 40 пішоходів.

Румунія:

  • «Порубне» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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