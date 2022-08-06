06.08.2022 12:40 Віталій Хінєвіч
Ситуація з виїздом із України 6 серпня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 6 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
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«Ягодин» - 3 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
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«Устилуг» - 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Угринів» - 100 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
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«Рава-Руська» - 50 л/а, 10 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
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«Грушів» - 20 л/а, 4 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
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«Краківець» - 60 л/а, пропуск автобусів на виїзд тимчасово не здійснюється; пропуск пішоходів не здійснюється;
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«Шегині» - 40 л/а, 10 автобусів, 80 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словацька Республіка:
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«Малий Березний» - 20 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
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«Ужгород» - 40 л/а, 8 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід).
Угорщина:
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«Тиса» - 15 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
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«Дзвінкове» - 10 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години);
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«Косино» - 25 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 20 години);
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«Лужанка» - 30 л/а, 0 пішоходів;
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«Вилок» - 50 л/а, 40 пішоходів.
Румунія:
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«Порубне» - 40 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.
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