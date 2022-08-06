06.08.2022 12:25 Віталій Хінєвіч

До яких лікарів можна звертатись без е-направлення

Лікарі первинної медичної допомоги приймають українців без направлень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що українцям, можуть звернутись без е-направлення до певної категорії лікарів, а саме:

педіатрів;

терапевтів;

сімейних лікарів.

Варно зазначити, що для відвідування лікарів первинної медичної наявність декларації для внутрішньо переміщених осіб також не є обов’язковою.

Саме лікарі первинної ланки приймають рішення про залучення до лікування фахівця іншої спеціалізації, додаткові обстеження, процедури, госпіталізацію тощо, якщо стан пацієнта цього вимагає.

На прийом до вузькоспеціалізованого фахівця лікар ПМД має сформувати електронне направлення. Проте, у зв’язку із війною, в зоні бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях діють і паперові направлення до лікарів.

Також є випадки, коли до вузьких фахівців можна звернутися напряму. Так, направлення не потрібне у разі звернення до таких фахівців:

гінеколога, у тому числі дитячого,

психіатра,

нарколога,

стоматолога (планова допомога для дітей та ургентна для дітей і дорослих),

фтизіатра,

лікаря, у якого під наглядом перебуває пацієнт із хронічними захворюваннями.

Електронне направлення не потрібне у випадках, коли пацієнтові необхідна екстрена медична допомога. Ця допомога надається безоплатно усім пацієнтам без винятку, без направлення і декларації.