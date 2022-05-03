03.05.2022 16:58 Дмитрий Колоней

Попытаемся сделать все, чтобы эвакуированные как можно быстрее адаптировались

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , по словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, в общежитиях уже разместили около 40 человек, эвакуированных из Русской Лозовой. В настоящее время их обеспечивают продуктами питания, одеждой, медикаментами, а в случае необходимости оказывают медицинскую помощь, в том числе психологическую. Также созданы все условия для того, чтобы дети могли продолжить дистанционное обучение.

«Люди перенесли колоссальный стресс. Многие из них практически все это время не выходили из подвалов. Их дома разграбленные, а у некоторых людей их вообще не осталось. Поэтому попытаемся сделать все, чтобы люди как можно быстрее смогли адаптироваться», - отметил городской голова.

По словам мэра, такую же помощь предоставляют харьковчанам, которых эвакуировали в более безопасные районы города из Пятихаток, Северной Салтовки и микрорайона «Горизонт».