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03.05.2022  17:12   Дмитрий Колоней

Харьковским коммунальщикам передали спецоборудование из Германии

Город Харьков получил от немецких партнеров акустический течеискатель «AQUAPHON A200».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харькову передали спецоборудование для ликвидации последствий обстрелов
По словам депутата Харьковского городского совета Габриела Михайлова, гуманитарный груз городу направила немецкая компания «Hermann Sewerin GmbH». 
 
С помощью этого оборудования коммунальные работники смогут более точно определять местоположение течей на городских трубопроводах, а также предварительно локализовать утечку воды. Кроме того, в современных условиях оборудование может использоваться для поиска людей, оказавшихся под руинами разрушенных врагом зданий. 
 
Сегодня Харьковский городской голова Игорь Терехов передал оборудование работникам коммунальных предприятий.
Тэги:  коммунальщики, спецоборудование, харьков
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