03.05.2022 17:12 Дмитрий Колоней

Харьковским коммунальщикам передали спецоборудование из Германии

Город Харьков получил от немецких партнеров акустический течеискатель «AQUAPHON A200».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харькову передали спецоборудование для ликвидации последствий обстрелов

По словам депутата Харьковского городского совета Габриела Михайлова, гуманитарный груз городу направила немецкая компания «Hermann Sewerin GmbH».

С помощью этого оборудования коммунальные работники смогут более точно определять местоположение течей на городских трубопроводах, а также предварительно локализовать утечку воды. Кроме того, в современных условиях оборудование может использоваться для поиска людей, оказавшихся под руинами разрушенных врагом зданий.

Сегодня Харьковский городской голова Игорь Терехов передал оборудование работникам коммунальных предприятий.