03.05.2022 17:12 Дмитрий Колоней
Харьковским коммунальщикам передали спецоборудование из Германии
Город Харьков получил от немецких партнеров акустический течеискатель «AQUAPHON A200».
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, Харькову передали спецоборудование для ликвидации последствий обстрелов
По словам депутата Харьковского городского совета Габриела Михайлова, гуманитарный груз городу направила немецкая компания «Hermann Sewerin GmbH».
С помощью этого оборудования коммунальные работники смогут более точно определять местоположение течей на городских трубопроводах, а также предварительно локализовать утечку воды. Кроме того, в современных условиях оборудование может использоваться для поиска людей, оказавшихся под руинами разрушенных врагом зданий.
Сегодня Харьковский городской голова Игорь Терехов передал оборудование работникам коммунальных предприятий.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0