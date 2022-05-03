03.05.2022 17:19 Виталий Хиневич

Жителей ряда населенных пунктов Харьковщины просят перекрыть газ

Жителям некоторых населенных пунктов Харьковской области необходимо перекрыть кран подачи газа.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Дергачевский городской совет.

Сообщается, что в результате вражеских обстрелов серьезно поврежден магистральный газопровод высокого давления. Из-за чего полностью прекращено газоснабжение в городе Дергачи и населенных пунктах Дергачевской общины.

Граждан просят перекрыть краны подачи газа к домовладениям для возможности осуществления диагностики системы и с целью предотвращения возникновения новых аварийных ситуаций.

«Ремонтные работы начнутся сразу при наступлении благоприятных условий: отсутствии обстрелов и боевых действий, а также при технической способности. Пока спланировать сроки восстановления газоснабжения невозможно»,-отметили в Дергачевском городском совете.