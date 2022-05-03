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03.05.2022  13:50   Виталий Хиневич

В результате ссоры в Харьковской области пострадал подросток

Конфликт между односельчанами произошел на бытовой почве.

Злоумышленник
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что в начале марта в доме 58-летнего жителя поселка Бабаи находились его знакомые в возрасте 43 и 17 лет. Знакомые хозяина жилья распивали спиртные напитки. Во время застолья между собственником дома и несовершеннолетним возникла ссора, переросшая в драку. 
 
Разъяренный 58-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес своему обидчику ранение. 
 
Подросток самостоятельно покинул место застолья и обратился за помощью к медикам. Парня доставили в  медицинское учреждение в Харькове. Сейчас состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.
 
Злоумышленнику угрожает до 8 лет лишения свободы.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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