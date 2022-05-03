03.05.2022 13:50 Виталий Хиневич

В результате ссоры в Харьковской области пострадал подросток

Конфликт между односельчанами произошел на бытовой почве.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что в начале марта в доме 58-летнего жителя поселка Бабаи находились его знакомые в возрасте 43 и 17 лет. Знакомые хозяина жилья распивали спиртные напитки. Во время застолья между собственником дома и несовершеннолетним возникла ссора, переросшая в драку.

Разъяренный 58-летний мужчина схватил кухонный нож и нанес своему обидчику ранение.

Подросток самостоятельно покинул место застолья и обратился за помощью к медикам. Парня доставили в медицинское учреждение в Харькове. Сейчас состояние его здоровья врачи оценивают как удовлетворительное.

Злоумышленнику угрожает до 8 лет лишения свободы.