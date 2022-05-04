Окупанты обстреляли район в Харьковской области

Российские военные еще раз открыли огонь по Богодуховскому району: есть раненые
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
Установлено, что 3 мая 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района.
В результате обстрела получили ранения двое мирных жителей. 25 жилых домов повреждены.
Также российские оккупанты обстреляли села Уды и Одноробовка в Богодуховском районе, что привело к разрушению ряда жилых домов.
Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, утром 2 мая 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел г. Барвенково Изюмского района.
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