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04.05.2022  11:32   Рита Парфенова

Окупанты обстреляли район в Харьковской области

Российские военные еще раз открыли огонь по Богодуховскому району: есть раненые

https://t.me/prokuratura_kharkiv/3679?single

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Установлено, что 3 мая 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района.

В результате обстрела получили ранения двое мирных жителей. 25 жилых домов повреждены.

https://t.me/prokuratura_kharkiv/3679?single

Также российские оккупанты обстреляли села Уды и Одноробовка в Богодуховском районе, что привело к разрушению ряда жилых домов.

Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

https://t.me/prokuratura_kharkiv/3679?single

Напомним, утром 2 мая 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел г. Барвенково Изюмского района.

Тэги:  прокуратура, ограбление, харьков
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