04.05.2022 11:32 Рита Парфенова

Окупанты обстреляли район в Харьковской области

Российские военные еще раз открыли огонь по Богодуховскому району: есть раненые

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

Установлено, что 3 мая 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел пгт Золочев Богодуховского района.



В результате обстрела получили ранения двое мирных жителей. 25 жилых домов повреждены.





Также российские оккупанты обстреляли села Уды и Одноробовка в Богодуховском районе, что привело к разрушению ряда жилых домов.



Следователями СБУ в Харьковской области начато досудебное расследование в трех уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, утром 2 мая 2022 года российские военнослужащие произвели артиллерийский обстрел г. Барвенково Изюмского района.